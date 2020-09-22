秋分後周四鋒面報到又濕又涼　「2地區有雨」中南部日夜溫差10°C

▲周四鋒面報到轉涼，北部、東半部有雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今天是24節氣中的秋分，明天開始夜晚就會比白天長，由於太陽輻射逐漸減少，日夜溫差也會變大。氣象局指出，周四將有新一波鋒面來襲，隨後東北風增強，屆時北部及東半部有雨，北部低溫也降至22-23度感受較涼，中南部則要注意日夜溫差大，最多可達10度。

氣象預報員陳建安表示，明天各地天氣還算穩定，降雨僅侷限花東、恆春半島，午後雷陣雨範圍也小，各地山區及南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨。

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▲一周氣溫預報。（圖／中央氣象局）

不過，周四鋒面將通過台灣，北部從早上就會轉雨，雨區也會從北往南逐漸擴展，下午到晚上，花東一帶要注意較強降雨發生。

周五至周日持續受到東北風影響，下雨地區主要為北部、東半部地區，午後南部、中部山區局部短暫雷陣雨。下周一、二東北風減弱，剩北部、東半部有零星降雨，全台注意午後雷陣雨，氣溫上會稍回升。

▲周四鋒面將通過台灣，北部從早上就會轉雨，雨區也會從北往南逐漸擴展。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

溫度要注意的是，在鋒面通過及東北風增強影響下，周四起北台灣溫度下降，高溫約30度，低溫22-23度，感受上較涼，中南部低溫24度，東半部低溫約24-25度，其中，中南部要留意日夜溫差大，最多達10度之多。

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