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秋分後降溫冷了！鋒面＋冷空氣雨變天　有一波「強降雨」熱區出爐

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲秋分後一波鋒面通過、東北風增強，北東氣溫將下降轉雨。 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

時節進入「秋分」，中央氣象局表示，秋分後太陽輻射逐漸減少，日夜溫差變大，氣溫將變得更涼爽，預估24日（周四）將有另一波鋒面通過及東北風增強，北東氣溫下降，北部先開始降雨，之後往南擴展，尤其花東出現較強降雨訊號。

「風清露冷秋期半」氣象局指出，秋分後至冬至，北半球白晝會越來越短、夜晚越來越長，統計發現，各氣象站的時間約是秋分之後30至40天左右，也就是10月下旬至11月上旬之間，是氣溫上的均分點。

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氣象局預報，23日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；晨間各地低溫23至26度，空曠地區會更低，白天西半部高溫約33至35度，東半部高溫30至32度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

預估24日鋒面通過及東北風增強，首先北部會先開始降雨，而後雨勢逐漸往南擴展，下午至晚間時花東一帶有較強的降雨訊號。受鋒面通過及降雨影響，北台灣天氣也會逐漸轉涼。氣象局說，25至27日（周五至日）受東北風影響，北東轉有局部短暫陣雨，其他地區多雲，南部地區及中部山區午後有局部短暫雷陣雨；全台晨間、深夜都有涼意。

天氣風險公司預報，近兩天晴朗、水氣不多，晚上容易有輻射冷卻作用發生，預估23日清晨東北風雖然減弱，但中北部空曠及谷間的低溫還是會比較低，日夜溫差大的狀況還要再持續一天。

天氣風險公司分析，23日中國沿岸逐漸醞釀出鋒面系統，鋒面附近的雲系23日晚會開始往東飄到台灣附近，北部轉多雲時陰、有短暫雨，24日鋒面往東通過，中部以北將會有一波明顯的陣雨或雷雨，由於其移動快速，較大雨勢不會持續太久，隨後偏北風帶來涼空氣，北部轉有地形降雨、濕涼天氣。

至於東北風與鋒面對中南部影響都不大，只有高屏一帶的白天溫度仍然偏高，午後山區還是會有熱對流發展帶來局部雷陣雨的機會。

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