中秋4天連假天氣出爐！下波鋒面來襲降雨熱區曝　白海豚可能登陸

▲彭啟明說，白海豚颱風可能登陸日本關東到東北附近。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，周四、周五另外一道鋒面會接近，北部、東北部會有些降雨。至於民眾關心的中秋4天連假天氣如何，他指出，現在來看天氣應該是還不錯，請大家好好把握，不過還是有一些變數，要持續關注。

彭啟明今天（22日）在臉書說，輕度颱風白海豚預計直接往日本關東方向前進，對台灣沒有影響，大家開的玩笑話「白海豚會不會轉彎」，事實上每個颱風生成到結束，沒有全程都走直線的，每個颱風也當然會轉彎；預計今下半天，颱風外圍環流就會影響日本南方，周三、周四接近日本關東地區，颱風中心甚至可能登陸關東到東北附近。

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中央氣象局觀測，白海豚颱風今晨2時中心位置在台北東方1390公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，颱風往北轉東北向日本近海移動，對台灣無影響。

▲▼白海豚一路向北對台灣無影響。（圖／氣象局）

彭啟明表示，今天白天因為大氣穩定，非常晴朗，預計溫度仍會快速上升，北台灣有機會到30至32度，中南部及東半部也有機會到32至34度，甚至局部地區的溫度可能更高；而中南部較不受到東北風影響，仍是典型的夏季天氣，靠山區仍要留意午後陣雨發生機會。

彭啟明分析，今仍受到東北風影響，尤其較為晴朗乾燥，清晨在台灣平地郊區的低溫已經降到21、22度，都市地區多數地方也在24度，空曠地方有些秋涼的感覺，都市感覺沒那麼熱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，類似的天氣會維持到周三，周三晚間開始，另外一道鋒面的前緣雲系會接近北台灣，北部迎風面會有些零星地形陣雨發生；周四鋒面逐漸通過，預期在中部以北到宜蘭、花蓮會有些雨勢，甚至可能有不穩定的雷陣雨發生，要稍微留意，預期可能持續到周五上半天；而這波仍是以北部較明顯，中南部雲量略多，稍不穩定而已，山區仍有發生午後熱對流雷陣雨機會。

彭啟明說，周末會持續東北風的天氣，北部及東半部仍有地形降雨的機會，北部、東半部會和今類似，有點略偏涼，秋高氣爽很舒服；中南部較不受影響，仍然較為偏熱，日夜溫差大，靠山區仍有午後局部陣雨發展。

彭啟明21日在「兩分鐘報天氣」提到，周四、周五另外一道鋒面會接近，北部、東北部會有些降雨，中南部相對還滿穩定，接下來就是屬於東北風型的天氣，持續到周末。

彭啟明表示，之後仍有東北風和一波波的鋒面下來，這幾波鋒面都不是很大，皆屬於短暫型鋒面；至於近期熱帶擾動好像有點靜悄悄的感覺，還要再等等，現在來看10月初中秋假期的天氣應該是還不錯，請大家好好把握，不過還是有一些變數，要持續關注。