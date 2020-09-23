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快訊／半個台灣有感！12：00台東規模4.8地震　最大震度4級

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▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，23日12時0分發生芮氏規模4.8的有感地震，震央位於台東縣近海，地震深度31.9公里，台東縣最大震度4級。

【 第052號 #顯著有感地震 #地震報告 】

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發震時間：109年09月23日12時00分02秒
震央位置：北緯23.32°　東經121.49°
震源深度：31.9公里
芮氏規模：4.8
相對位置：臺東縣政府北偏東方 71.7 公里 (位於臺東縣近海)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功、東河
3級：海端
2級：池上、利稻
1級：鹿野、卑南、綠島、大武、蘭嶼

● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里、磯崎
2級：玉里、紅葉、光復、水璉、鹽寮
1級：西林、銅門、花蓮市、西寶、太魯閣

● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：信義鄉、奧萬大、日月潭、竹山、國姓、南投市

● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源

● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市

● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、大埔、義竹

● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林

● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化

● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市

● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市

● 屏東縣地區最大震度1級
1級：滿州

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