快訊／半個台灣有感！12：00台東規模4.8地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，23日12時0分發生芮氏規模4.8的有感地震，震央位於台東縣近海，地震深度31.9公里，台東縣最大震度4級。
【 第052號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年09月23日12時00分02秒
震央位置：北緯23.32° 東經121.49°
震源深度：31.9公里
芮氏規模：4.8
相對位置：臺東縣政府北偏東方 71.7 公里 (位於臺東縣近海)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功、東河
3級：海端
2級：池上、利稻
1級：鹿野、卑南、綠島、大武、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里、磯崎
2級：玉里、紅葉、光復、水璉、鹽寮
1級：西林、銅門、花蓮市、西寶、太魯閣
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：信義鄉、奧萬大、日月潭、竹山、國姓、南投市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、大埔、義竹
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：滿州