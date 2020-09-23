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今晨低溫跌破20度　鋒面周四來襲變天更涼了！2地區有雨到周末

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▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲周四變天！民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

一場秋雨一場涼！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周四鋒面通過加上東北風增強，一直到周日，北部、東半部都是有局部短暫陣雨的天氣，各地低溫約23至25度。氣象專家吳德榮指出，周四鋒面南下，北台灣明顯轉涼。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（23日）各地以穩定天氣為主，午後雷陣雨侷限在中部、南部山區和南部近山區平地；今晨全台最低溫出現在新北市雙溪的19.7度，淡水、新店約22度，中南部約24至28度，各地白天高溫約31至35度。

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陳伊秀提醒，周四鋒面通過加上東北風增強，一直到周日都是東北風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主；這波東北風也沒到太強，各地低溫約23至25度，北部高溫約29、30度，中南部約33至34度。氣象局表示，周五至周日各地晨間、深夜頗有涼意。

▼今晨全台最低溫跌破20度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，輕度颱風白海豚今晨2時的中心位置在台北東北東方1560公里海面上，以每小時16公里速度，向北北東進行。陳伊秀說，颱風朝日本南方近海前進。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地大多晴朗穩定，花東為多雲、偶有零星降雨的機率，南部山區午後亦有局部短暫陣雨的機率；白天舒適至微熱，早晚因有輻射冷卻作用而偏涼。

吳德榮分析，周四鋒面南下，一場秋雨一場涼，北部、東半部有局部陣雨或雷雨，中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高，北台灣明顯轉涼；周五鋒面東移有短暫空檔，西半部好轉為多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫陣雨，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼白海豚將侵襲日本。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，周六至下周二另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量增多，再轉為偶有局部短暫雨的天氣，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率；周五至下周二北台灣白天舒適、中南部微熱，早晚皆偏涼。

吳德榮指出，至於中秋夜的天氣，最新模式模擬顯示仍盛行東北風，迎風面北部、東半部雲量多，偶爾有遇上短暫降雨的機率，背風面雲量較少、天氣較穩定；不過，這是第9天的模擬，有學理上的誤差存在，且模式會持續調整，應繼續觀察。

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