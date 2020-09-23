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給現金「卻收三倍券找零」　客怒刷1星！老闆嗆告贏：請大家吃雞排

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▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲老闆拿三倍券找給客人！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了吸引顧客消費，不少店家願意收三倍券找零！然而有水果攤老闆憑藉政府一句「振興券等同現金」的話，自認可收現金，找零三倍券給客人。如今被負評狂洗，老闆揚言對客人提告，並收10萬精神損失，「請大家給我集氣，告成功後我請大家吃雞排！」文章曝光後，反讓一票網友氣炸了！

台北一名男網友在臉書《爆廢公社》自豪直呼，自身是優質水果攤老闆，「蘇貞昌都說了振興券等同現金」，日前有客人上門拿現金消費，而他只不過拿振興券找零，實在無法接受被刷1星負評！

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老闆氣憤附上1.5顆星的Google評論，可見客人寫下「笑死人，客人用現金跟你買，你找X小振興券，還要肉搜公審人？負評刷起來啦」、「用消費券來找零？來這裡捻頭香」、「客人拿現金跟你這位優質老闆買水果，結果你用三倍券找零，還要肉搜客人，OMG...」

▲▼我拿振興券找錢給客人而已，結果某些奧客就給我一顆星評價（圖／翻攝爆廢公社）

▲老闆威脅喊告！（圖／翻攝爆廢公社）

不堪名譽受負評狂洗，老闆惱羞成怒討拍，「大家說我要不要告他們？每個人收10萬精神損失，我就發財了，請大家給我集氣，告成功後我請大家吃雞排！」

結果文章曝光後，徹底刷新網友三觀，「評論1星要告人，那5星有錢拿嗎」、「有公司行號的民眾，要怎麼換錢你跟我說」、「振興券實質上是拿來消費的，不是讓你用來找零變現金的」、「我以為優不優質是別人說的，不是自己說的」、「人家拿現金，你找振興券是不對的。難道不能找西瓜嗎？西瓜一粒200，人家拿1000給你找，就找他四個西瓜啊」、「逆向思維，逆向操作」、「政府有說可以找零，但有說可以找券嗎？而且評論是可受公評之事，若為事實，你一毛都拿不到的」。

不過也有網友認真解釋，「振興券一般民眾不能換錢，而且有些東西還不能用，振興券只有商家才能跟政府換錢，而且幣值只有商家1:1、民眾1:3，你這樣要多找錢才對」、「振興券的確視同現金，所以消費者可以拿去跟店家買東西，但是店家收到之後，想要轉成現金，只能拿去銀行或者郵局兌換」。

▼網友反酸一番！（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼我拿振興券找錢給客人而已，結果某些奧客就給我一顆星評價（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼我拿振興券找錢給客人而已，結果某些奧客就給我一顆星評價（圖／翻攝爆廢公社）

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