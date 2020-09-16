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就是想回饋！王品首波鐵粉變股東名單出爐　霸氣宣布 : 再加碼抽股票「中獎機率高3倍」

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▲ 王品超狂首波「鐵粉變股東」名單出爐，就算沒看到名字也別擔心，只要繼續兌換還有機會晉級股東！

消費中心／綜合報導

超狂活動「吃王品變股東」你參加了嗎？為了因應振興三倍券，王品集團從6月開始推出「王品送現金、加碼再振興」活動，狂灑2.75億現金回饋消費者，第二階段再加碼送股票，讓忠實鐵粉直接晉升股東，堪稱振興券活動中最狂行銷。首波「股東名單」在9月8日於《ETtoday星光雲》直播中全數抽出，詳細名單都在王品官網可供查詢，讓網友直呼，「有兌換券的人快去換一換，我也想當股東！」

▼首波抽獎地點選在剛摘下米其林一星的台中「THE WANG」舉辦。（資料照／記者黃士原攝）

▲THE WANG開放式廚房。（圖／記者黃士原攝）

首波「鐵粉變股東」選在王品旗下餐廳「THE WANG」舉辦，由「反骨WACKYBOYS」琳妲、「社畜時代」妮娜、王品代表黃佳慶總經理、張惠瑛稽核長及中信聯合法律事務所黃啟翔律師，陪伴粉絲見證股東誕生。現場分成三個階段，每次抽出200名王品集團888元抵用券及1名王品股票（台股代號2727）等值「現金股票奬」（註一）。

除了陪伴大家見證得主外，琳妲跟妮娜也是特地來朝聖剛摘下米其餐盤推薦的法式頂級牛排館「THE WANG」有多厲害。一看到桌上澎湃料理琳妲立即吃播魂上身，在鏡頭前毫無顧忌將產地直送的新鮮馬祖淡菜直接塞入口中，超鮮甜飽滿的肉質配上奶油、鹽跟胡椒簡單調味讓她忍不住一口接一口，而且只要手稍微弄髒，就會有服務生立即遞上毛巾清潔提供，超細心「管家式服務」也讓兩人大喊，「也太貼心！」。

▲▼ 王品鐵粉變股東。

▲▼ 王品鐵粉變股東。

在抽出第一位「股東」時，突然桌旁一股「滋滋滋」聲音冒出，讓暗藏美食魂的妮娜立刻大喊，「我們的牛排要上了」。這一道「乾式熟成28天丁骨牛排」是THE WANG招牌菜，先將牛排放置28天熟成，以獨家工法讓牛排充滿淡淡的起司香氣，再配上3分熟紐約客、菲力兩種不同口感種類達到雙重滿足，光是用看的就讓琳妲跟妮娜口水直流，一咬下去兩個人幸福感就直接流露在臉上，讓她們直呼，「王品也太佛心，又能吃美食又狂送大獎。」

最後享用完正餐後，緊接著端上甜點「檸檬卡布里」，以黃檸檬餡搭配底層的菠蘿碎重現義大利卡布里島經典美味，讓整個抽獎晉升成貴婦下午茶行程。隨著600名888元王品抵用券以及3名現金股票獎都開出（註二）後，王品更加碼，將在10月初加碼舉辦一場抽股票活動，放寬「現金兌換券」回兌10萬張才抽獎的規則，將從9月9日-9月30日回兌的名單中舉辦第二次抽獎，獎項不變但日期縮短，中獎機率高了三倍。只要鎖定王品官方網站以及下載「王品瘋美食」App，就能將所有優惠活動、享用美食資訊一手掌握，繼續享受「王品精神」帶給大家的精緻美味。

註一：股票價格以抽獎當日收盤價為準

註二：詳細名單將於王品官網、王品瘋美食App公告

▼妮娜一咬下「乾式熟成28天丁骨牛排」就露出幸福的表情。

▲▼ 王品鐵粉變股東。

▲▼ 王品

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