刺青遭客人酸「愛飆車不良少女」！　她翻白眼：這是種藝術

▲有些人喜歡用刺青紀念重要的人、事、物。（圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有時候想為了某件有意義的事情做紀念，有些人會選擇在身上留下刺青，雖然現在社會風氣開放，但還是有很多人認為刺青就是壞小孩。一名女網友表示，在店內遇到一名客人一開頭就說「你身上有刺青，以前一定很叛逆是飆車族那種」，她聽完後傻眼直呼，「刺青是種藝術！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，在店裡遇到一名70多歲的客人，看到她身上的刺青便問「為什麼要刺青」，因為是不熟的客人，加上不想解釋太多，原PO敷衍回「年輕不懂事刺的」。沒想到對方卻說，「你以前一定很叛逆吼，應該是不良少女，都跟人家一群一群飆車族那種。」聽到這段話她當場傻眼，表示自己不是這樣的人，但對方卻說「哪沒有啊！你就有刺青啊！」

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▲雖然現在社會風氣開放，但還是有許多人認為刺青不好。（圖／取自免費圖庫pexels）

聽到對方的回覆，她暴怒表示，「是誰規定有刺青就是飆車族的啦， 刺青是種藝術」。貼文一出後，有網友留言，不應該回覆年輕不懂事刺的，說出這句話的同時也否認了自己。原PO則回，「那是隨便敷衍回的，而且那時候在忙，沒有時間跟他說那麼多，而且如果我說是藝術他也是聽不下去啊！」

其他網友也認為，不應該用刺青評斷一個人的好壞，「我覺得要看刺青的圖案跟個人氣質」、「遇到不懂刺青的，怎麼解釋都不對」、「懶得去認真思考的人，基本上都會這樣去貼人標籤」、「我當護理師我刺青，怎麼了嗎？難道刺了就不會急救嗎」。但也有網友指出，「沒辦法，刺青藝術在台灣還是帶有壞、有個性的印象。」