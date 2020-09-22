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走在路上踩進「水溝大洞」！左腿割出3公分傷　眾人喊：申請國賠

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲馬路旁的水溝蓋出現大洞。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說「馬路如虎口」，路上許多坑坑洞洞，一不注意可能會不小心受傷。一名男網友日前在路上突然遇到暴雨，只是想在路邊穿雨衣，沒想到卻一腳踩進水溝洞裡，左腳小腿出現近3公分的割痕，讓他無奈直呼「我只是想穿雨衣」。許多網友紛紛大喊，「這可以國賠了！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，前幾天出門走在路上突然遇到暴雨，打算穿雨衣，沒想到馬路旁會有大洞，結果左腳整隻腿踩進去。他強調，當時沒有玩手機，只是想快點把雨衣穿上。從照片上可以發現，鞋子掉進水溝裡，左腿大面積受傷，在小腿肚的位置還有被刮傷的痕跡。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO只是想穿雨衣，沒想到左腳一腳踩進洞裡。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

許多網友紛紛建議原PO去申請國賠，「看路權單位應該能申請國賠」、「早日康復！先報警，驗傷，調監視器，申請國賠吧」、「應該可以去申請國賠，水溝蓋工程明顯有問題」、「這個申請國賠我100%贊成 」、「趕快申請國賠，這個合情合理」。還有人表示，「這種小孩不小心踩下去還的了」、「拖鞋被水溝吃掉了嗎」。

也有網友提醒原PO趕快去看醫生，「記得去醫院敷藥打針，我一位國中的同學就是這種傷口，不去理它差點截肢」、「趕快去看個醫生，打個破傷風」、「以前發生過類似案，受傷導致蜂窩性組織炎，要多加留意傷口消毒及癒合情形」。

依國家賠償法第3條規定，「公有公共設施因設置或管理欠缺致人民生命、身體或財產損害者，國家應負賠償責任」。

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