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控屏東士官長性侵！她FB曝「超渣事蹟」挨告…關鍵錄音檔逆轉結局

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▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女網友在爆怨公社中PO文怒指一名士官長性侵，被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名士官長遭女網友指控性侵，女方還在臉書社團「爆怨公社」PO文稱士官長「有女友了還私下騙女網友單身，騙女網友出去還性侵女網友」，他見到PO文覺得自己名譽受損，怒告女網友妨害名譽，但法院審理後指出，女網友有錄音檔、對話截圖，爆料內容可能為真，判女網友無罪。可上訴。

女網友2019年9月9日在臉書社團「爆怨公社」中PO文指出「軍中醜聞再現~」，文內直接點名「有個在屏東空軍的X姓原住民士官長」，稱對方「有女友了還私下騙女網友單身，騙女網友出去還性侵女網友」，她表示，「受害人手中已有他認罪的錄音檔，他本來要跟受害人談和解卻反悔恐嚇被害人，被害人告知軍中卻遲遲沒有處理，聽信他說是你情我願的說法」，怒斥「這種軍中之恥浪費納稅人的錢可惡至極 」。

該名士官長看見PO文後強調，雙方事發當天相約吃早餐，吃完一同到摩鐵，是「合意」發生性行為，後來斷了聯絡，沒想到事隔2個多月，女網友竟PO文誹謗他，決定向女網友提告；女網友則強調，「我沒有要誹謗士官長的意思，我貼文內容都是真的，也有相關證據，我確實也有對他提出妨害性自主的告訴，當時我情緒壓力大，無法向他人訴說此事，才會在網路上貼文。

▲一整天工作下來，回到家後累到不想動、只想滑手機。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

▲女網友與士官長相約吃早餐，沒想到卻遭性侵。（示意圖／翻攝自pakutaso）

法官勘驗相關對話後發現，女方曾傳訊「其實我很難過，我以為自己能消化，但只要想起那天的事，我就非常恐慌焦慮」、「那天你說過不會碰我，我相信你但你還是碰我了」、「那天我非常不舒服，一想到就不舒服，覺得被侵犯的感覺」，男方也回應，「「原來是說我，我很抱歉」、「我也很自責，不要難過好嗎，我會再去找妳，我們好好當朋友」。

另外，女方事後也傳訊息，「不好意思，我跟律師聊過了，金額要調到180萬，看你接不接受」、「頭期最少要100」，士官長則回應，「我真的很盡力在處理，能夠150嗎？我實在能力有限，我真的很有誠意」、「如果真的真的沒有辦法，我知道我一定會被關，但請你不要告訴我家人，我自己承擔」。

橋頭地方法院進一步勘驗「認罪錄音檔」後發現，雙方曾對話「那你既然有砲友了，為什還要對我做那樣的事？」、「其實妳當下可以報警抓我啦，說真的啦」、「對啊，的確是啊，的確是我制止你繼續對我做下去那個行為」、「對不起啦，我真的錯了，好不好，對不起啦」，士官長還道歉苦求女網友不要提告。

法院透過女網友提供的事證認為，有相當理由可以確信女網友PO文內容是真的，另外，因文章內容涉及性侵害犯罪，屬於公共利益相關是向，可接受公評，也不超出合理評論的範圍，最後判士官長敗了，女網友無罪，全案仍可上訴。

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