他在這等紅燈都被叭：想騙我往前再檢舉我？　北市「陷阱巷口」曝

▲原PO所指的地點是台北市大同區重慶北路4段1巷。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，「每次經過這裡等紅綠燈，就是會有車在後面按我喇叭，你他O是弱智，還是想騙我往前，然後再檢舉我。」許多人一看就認出該地點，有人直呼是「陷阱路段」，「讓他過..換你檢舉他。」

原PO今天（23日）在「爆怨公社」臉書發文表示，有點想裝行車記錄器來錄下這些人。此文引起熱烈討論，而原PO所指的地點是在台北市大同區重慶北路4段1巷，該處接延平北路5段，地上劃有黃色網狀線，旁邊是台北市消防局第四大隊士林中隊社子分隊。

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許多網友留言，「網狀線不可停的啊」、「我ok你先走，手勢示意往前，然後檢舉他」、「我最愛檢舉佔用黃色網狀線，在禁止臨時停車處所停車」、「如果是我，這條路能不走就不走，太多陷阱了」、「這真的是陷阱題耶。」

▼該巷口旁是台北市消防局第四大隊士林中隊社子分隊。（圖／翻攝Google Map）

也有人表示，「通常消防分隊的車輛出入口，通通都是大面積的黃色網狀線」，以免發生緊急事故時，救災車輛無法立即出動。

根據《道路標誌標線號誌設置規則》第173條規定，網狀線用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線的範圍內臨時停車，防止交通阻塞。另外，《道路交通管理處罰條例》第56條規定，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，可處600元以上、1200元以下罰鍰。