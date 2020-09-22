詐騙集團共用同個人！　網笑「這張變胖了」…留言驚見本尊

▲詐騙集團用同一個人的照片進行詐騙 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

網路詐騙案例隨著科技的進步越來越多，手法也曾出不窮，有網友分享自己在line上遇到的詐騙集團，有兩名詐騙人士謊稱自己被恐部分子襲擊，且分別傳了同一個人受傷的照片。有網友搞笑留言，「這張臉變的更圓潤了，可能住院的伙食還不錯！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，前陣子一次跟五個詐騙集團聊天，有一名失聯很久的詐騙人士突然傳訊息，還發了一張受傷的照片寫道，「我的腿被槍殺了！」並貼出一張坐在床上，右腳被包紮的照片。另一位詐騙人士則聲稱自己住院很長一段時間，也同樣附上一張照片。

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▲詐騙集團用同一個人的照片進行詐騙 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

但眼尖的原PO發現，第二名詐騙人士傳的片，和上一照片裡的人是同一個人，只是這張照片是站著拿拐杖，而且受傷的是左腳，讓他哭笑不得，「這個人照片到底被多少外國詐騙盜用照片啊！還有腿是獨立的個體可以被槍殺這點，我真的無力吐槽了。」

貼文一出後，許多網友大笑，「這個故事告訴我們，既然都要被騙了，也要挑帥一點的」、「這個修圖也太敷衍了吧」、「這人好倒霉被盜了不少照片，我也遇過兩個臉書不同帳號，用的也是這人的照片」、「感覺都是用google翻譯然後直接複製，之前遇過的是，她自稱自己是日本人然後在葉門當醫生」。

許多網友都發現，照片是用修圖軟體將臉換掉，「這個身體跟頭是不一樣的，是否修圖軟體要換一下喔」。沒想到留言也意外釣出照片本尊的親友，原來詐騙集團從2019年4月就開始盜用，且本尊也已經向警方報案，「照片上的是我學長，對於詐騙集團一直盜用他的照片，他表示很無奈。」