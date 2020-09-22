「朝拜天朝」惹議　張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

▲美國國務院次卿柯拉克搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

淡江大學全球發展學院長包正豪近日在「裡子面子全失的對美外交」一文表示，政府官員在萬豪酒店上演屬國官員朝拜天朝特使的鬧劇，結果遭到批判。對此，中華戰略學會研究員張競22日臉書PO文認為，總統幕僚沒有認清事情的問題，包正豪的言論正是戳穿雙方良好關係的假象。

張競在臉書表示，國家處境困難，總統蔡英文出訪美國，且相關活動與美方有所默契，截至目前，我國政府特定官員仍不能造訪華府，因此許多行程無法安排：在層峰身側服務，身為幕僚不能隨意以元首行程照片，作為辯論爭理素材，或是政治攻防的子彈，這是處理機要，以及維護元首崇隆地位需具備的素養。

▲▼外交部長吳釗燮會晤美國國務院次卿柯拉克。（圖／外交部提供）

張競說，美國政務官員率團訪台，我國並沒有限制行動，也沒有拒絕拜訪官員，因此相約正式訪問或是見面談話，將其行程安排至我相關部門應當無礙。若訪賓深知禮儀，且沒有美國政府公文的限制，就應該這樣安排。如今卻讓我國高階政務官員移尊就駕，而包正豪教授的言論，正是戳穿雙方關係良好假象，此方為綠營高層不能承受的侮辱，絕對不是會談地點的問題，顯然總統幕僚沒有認清事情的問題所在。

張競認為，中華民國總統地位崇高，美國政要地位比不上元首，而前往其他國家見面會談，需要符合國際禮儀。他怒斥，美國國務院國務次卿地位何在，他們算是老幾，「怎能與我中華民國總統相比？」

他亦談到，在英國與包正豪是同門師兄弟，有一天相約指導教授談論文，就是約在研究室，偶爾也會相約教授到酒館喝酒聊天，但教授從不會移駕到博士生研究室，誰該上門去見誰，這是禮貌也是教養；在什麼場合與情境談論什麼事，業務上所接觸到的資料與事證，要守口如瓶，而元首照片更不能用來說嘴辯論，這是總統幕僚該具備的工作素養。

張競提到，2016年6月蔡英文總統出訪巴拿馬，抵達後在機場發表談話，當時整個場景亂成一團，在總統講話時，後面機場工作人員來往作業，不但沒有維護總統威儀，更有人身安全顧慮，這就是幕僚失職，所以日後才有私菸失格事件。