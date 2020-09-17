運八擾台暗藏訊息　專家分析：對兩岸來說算正面、恐有潛艦埋伏

▲空軍公布共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

空軍司令部17日凌晨公布，共軍2架次的運8反潛機，於16日進入我西南防空識別區內飛行，讓兩岸情勢又再度升溫。不過，中華戰略學會研究員張競認為，該空域亦在台北飛航情報區內不影響民用飛航安全，且運8反潛機主任務為海域偵巡，飛航期間並無共軍殲擊機近接護航，因此研判這對台海兩岸來說算是正面訊息，但是，軍事專家王臻明懷疑，可能有潛艦埋伏。

張競表示，共機活動空域為中線東側我防空識別區內之國際空域，依據國際法理，防空識別區並無排除他方使用該空域之權利，但空防機關得以採取必要應對行動。

張競指出，該空域亦在台北飛航情報區內，共機活動涵蓋範圍內存在數條國際過境航道，使用空層高度高於27000呎，亦有數條國內航線，規定飛航高度為5000至6000呎不等。但是共機活動期間內，台北飛航情報區之民用航空飛航管制單位並未提出抗議，或是發生空中危險接近影響民用飛航安全之警告，顯然共機管制單位有所迴避，飛航任務亦不影響民用飛航安全。

張競提到，共機為以運八型機改裝之高新六號特種儎台，主任務為海域偵巡，輔任務為反潛作戰，由其飛航高度與飛航所構成跑馬狀盤旋航跡判斷，其應係實施廣域海上搜索以及兼顧電子信號蒐集任務。

張競說，共機飛航期間並無共軍殲擊機近接護航，抑或是以空中戰鬥巡弋態勢，在指定空域盤旋待命伺機策應，但是推估必定有殲擊機在地面待命警戒，隨時依作戰需求緊急起飛馳援前述特種空中儎台。

綜觀上述論點，張競認為，顯然共軍並不認為海峽空中情勢敵意威脅程度到達緊張地步，因此並未強勢護航，此種跡象與姿態對於台海兩岸來說，算是正面訊息。但是對於有意操弄國安資訊，塑造兩岸敵意炮製緊張假象，不惜挑起衝突，以便呼應搭唱挽救特定對象選情者來說，不免就有可能要大失所望。

對於共軍持續擾台的狀況，張競表示，執政國安團隊當初信誓旦旦，不惜端出三軍統帥配合文宣，矢言將「強勢驅離」，但是當共機明刀亮槍侵門踏戶後，卻由外交部四處通告大告洋狀，卻僅獲得冷淡回應，整個應對過程與思維確實值得檢討。

軍事專家王臻明也質疑，這兩架中國的反潛機在台灣防空識別區的西南角飛來飛去，合理懷疑是不是有人的潛艦埋伏在這裡。