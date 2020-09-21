張惇涵批「懂外交都知正常」　PO照打臉官員訪柯拉克自甘為奴說

▲總統府發言人張惇涵貼出總統出訪丹佛系列照，反擊學者。（圖／翻攝自張惇涵臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

美國次卿柯拉克（Keith Krach）日前訪台，行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮與經濟部長王美花等人18日先後前往下榻旅館拜會，引來學者批評，上演官員朝拜天朝特使自甘為奴的鬧劇。對此，總統府發言人張惇涵21日PO出總統蔡英文過境美國丹佛的照片，直言「略懂一點外交事務的人都知道，在飯店進行會晤是外交事務的日常。」

針對柯拉克一行人來訪，淡江大學全球發展學院長包正豪批評，柯拉克約等於我國部會的常務次長，民進黨政府的行政院副院長、外交部長、經濟部長紛紛前往柯拉克下榻的旅館拜會，形成外交上的「奇景」；國外交往來，原則上是來訪客人去拜會主人，評論此舉是「自甘為奴」。

張惇涵21日在臉書回擊，第一是因應防疫考量，其次是有圖有真相，這張照片是總統2019年7月出訪，過境美國丹佛拍下總統在下榻的飯店，接見美國參議院外交委員會亞太主席Cory Gardner，以及科羅拉多州州長Jared Polis，隨團的媒體朋友，也是住這間飯店。

張惇涵直言，如果照那位學者的邏輯和說法，請問這是什麼？不要再相信沒有根據的說法，略懂一點外交事務的人都知道，在飯店進行會晤、會議、會談或意見交流，是外交事務的日常，也很正常。