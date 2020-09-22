　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化12歲女童全盲在家自學…與2歲妹慘死火海　初步勘驗結果曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化二林住宅火警，12歲與2歲女童命喪火窟。（圖／消防局提供）

▲ 彰化二林住宅火警，12歲與2歲女童無呼吸心跳送醫急。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導
彰化二林鎮合和巷22日中午發生一起火警！現場一處3樓民宅竄出火光，警消人員獲報趕抵現場，立刻派遣各式消防車11輛、救護車3輛警消23人前往救援，並在2樓房間發現救出一名2歲女童及一名12歲女童，但2人皆已無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。

據消防局第四大隊長葉清添指出，消防分隊到達時，建物2樓及3樓均冒出濃煙，同仁迅速布水線進入屋內搜索，發現起火位置在2樓前面房間，迅速撲滅火勢，救出12歲及2歲的女孩童，都是呈現OHCA狀態，目前經過勘察，前側靠近建築物前側小孩睡的房間，裡面有電視、床，有燃燒的跡象，初步發現起火點音響電線有燒焦的狀況，但確切的原因還需進一步調查。

▲二林火災。（圖／記者唐詠絮攝）

▲二林民宅火警。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，這場火警消防人員10分鐘便將火勢撲滅，但12歲全盲女童及2歲女童卻因此葬生火窟，據消防局初步勘驗疑似電線短路燒焦，但另一個原因是房間內堆滿棉被及衣物等易燃物品，導致濃煙密布甚至「伸手不見五指」需要用探照燈才能將人救出。

▲女童房間內堆滿易燃衣物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲女童房間內堆滿易燃衣物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

女童舅公受訪時表示，女童平時與阿公、阿嬤、爸爸、媽媽，以及2名姊妹，一家同住一塊，其中12歲女童因罹患白血病，全盲且合併多重障礙，2019年升上國中後申請在家自學，而2歲女童則是還沒上幼兒園，父母親平日種植火龍果，上午去養雞場幫忙沒在家，2人由阿公阿嬤照顧。

中午發生火災時，阿嬤在1樓煮飯，阿公則在隔壁廟口，聽到阿嬤叫「救人喔」，一群長輩趕著從1樓上樓梯要去救人，卻在二樓被濃煙嚇到，消防人員到時阿公頭髮有被燒傷，12歲的女童與2歲女童雙雙無呼吸心跳，分送彰化二林基督教醫院及衛福部彰化醫院急救。

▲二林火災。（圖／記者唐詠絮攝）

▲發生火警許多親戚鄰居都到現場關心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化二林基督教醫院急診室醫師王浩忠說，12歲女童吸入性嗆傷、手腳燙傷，口鼻都有黑炭到院時已無生命跡象，急救30分鐘仍宣告不治；而衛福部彰化醫院急診室主任黃鎧翊說，2歲女童12時 55分送達醫院，已無心跳呼吸，經30分鐘急救不治。

最令人不捨的是這名12歲女童大約5歲時罹患白血病，當時醫師還曾宣告女童活不久了，沒想到，女童戰勝病魔，雖然雙眼失明，但仍恢復健康存活至今，還因此讓醫師跌破眼鏡。阿嬤還難過的說，早上才餵過2歲孫女牛奶，中午就因為一場火警，與妹妹雙雙喪命。

▲彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲消防緊急救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今早8時許視障巡迴教育老師才到家中探視，跟12歲女童一起吃早餐，下午也有老師到場關心，還提到一周2次的教學，女童雖然全盲但心性樂觀又堅強，也對課程安排感到有興趣，沒想到這場惡火奪去她對生命的堅持，很難過又不捨。

想要的都在這裡

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／內湖無照安養院2死　女負責人2罪嫌移送
快訊／解放軍2架運8反潛機再擾台　國防部回應
男大生嗆女友懷「表哥」孩子　PO對話竟揭「超暗黑真相」
高雄警接受性招待　20萬家電家具全給業者包...下場慘曝
國軍F-16伴飛轟-6「遭陸媒P圖」　網一看笑了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

秋節慰勞「護國保台第一聯隊」　黃偉哲：台南市政府願當國軍後盾！

有錢人飛不出去買包！報復刷卡「全台百貨店王」精品業績狂飆26%

台中大里仁愛醫院高壓氧、再生醫學中心22日開幕啟用

台中青年模擬聯合國會議10月登場　9/25截止報名

「划力」大挑戰　台中市成年禮報名即日起跑

月薪10萬不滿足還當毒蟲　台中50歲男子創業重新出發

加台創新交流年台南揭幕 黃偉哲：期盼與加拿大共同努力後疫情經濟

彰化12歲女童全盲在家自學…與2歲妹慘死火海　初步勘驗結果曝

農委會點頭增300公噸收購文旦大果　雲林柚農瞬間笑了

台南市消友會第7辦事處　頒獎表揚救災救護績優人員守護城市安全

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

秋節慰勞「護國保台第一聯隊」　黃偉哲：台南市政府願當國軍後盾！

有錢人飛不出去買包！報復刷卡「全台百貨店王」精品業績狂飆26%

台中大里仁愛醫院高壓氧、再生醫學中心22日開幕啟用

台中青年模擬聯合國會議10月登場　9/25截止報名

「划力」大挑戰　台中市成年禮報名即日起跑

月薪10萬不滿足還當毒蟲　台中50歲男子創業重新出發

加台創新交流年台南揭幕 黃偉哲：期盼與加拿大共同努力後疫情經濟

彰化12歲女童全盲在家自學…與2歲妹慘死火海　初步勘驗結果曝

農委會點頭增300公噸收購文旦大果　雲林柚農瞬間笑了

台南市消友會第7辦事處　頒獎表揚救災救護績優人員守護城市安全

金曲組合「氣質路線」失敗　開唱狂噴垃圾話...揪百萬網紅獻處女秀

快訊／內湖無照安養院2死　女負責人過失致死、公共危險移送

快訊／共軍又來了！國防部：今2架運8反潛機侵擾我西南防空識別區

新航空少飛遍各地「突找不到重心」　重拾夢想宣布進軍歌壇！　

狂逃7年！台南失聯移工變大老闆「月入10萬」　招募同鄉還生1子

蔣萬安：蘇貞昌迴避質詢態度傲慢　突顯行政團隊毫不在乎人民健康

不捨和哥哥分別！96歲長壽嬤隔車窗塞錢　淚喊：見一面少一面

彰化小姐妹慘死火窟！屋內濃煙密布進不去…阿嬤眼紅崩潰：好自責

肩膀痛以為五十肩...竟確診「帕金森氏症」　醫提10大症狀！

津台會暨台博會22日開幕　首現「雲逛街＋雲上展廳」上架台灣商品

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

彰化4天2起送肉粽！載到海邊送煞

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

虎尾鎮長丁學忠有演戲天份　父親是導演

國慶中秋　麗寶樂園推推第2人入場20元

青埔有「兩難」　市議員彭俊豪質詢

台積電竹南廠已建30%　明年中完工

8旬嬤靠回收養6口人　5人身障盼援助

後庄幼兒園3月完工　容納師生350人

客運業者行駛「宜蘭市─新店」　有百萬元獎勵

彰化惡火奪2童　初勘結果出爐

自小客自撞橋墩四輪朝天　疑陽光太刺眼釀禍

協會盃全國壘球錦標賽　台中21日開打

改善青埔塞車　規劃三處高速公路計畫

更多熱門

相關新聞

即／高樹荖濃溪菜寮段溪床驚見乾屍

即／高樹荖濃溪菜寮段溪床驚見乾屍

屏東縣政府消防局22日早上接獲民眾報案，指屏東縣高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床疑有有人溺水，出動兩車救援車輛、一具橡皮艇及4名消人員前往救人，惟趕到現場，發現是一具遺體，臉部朝下，俯趴於水中，左腳還穿有一隻鞋，已呈現乾屍狀態，研判死亡時間約7天，死因不明，交由警方人員處理。

妹子登涼山瀑布第三層！摔傷膝蓋慘遭揹下山

妹子登涼山瀑布第三層！摔傷膝蓋慘遭揹下山

台南山上分隊辦公廳舍擴建工程動土

台南山上分隊辦公廳舍擴建工程動土

阿寶坑狂燒３天　需7天才能撲滅

阿寶坑狂燒３天　需7天才能撲滅

代銷眼中「黃金樓層」曝光！高低適中、舒適度高　看屋客出手搶

代銷眼中「黃金樓層」曝光！高低適中、舒適度高　看屋客出手搶

關鍵字：

消防二林全盲白血病

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！摟著KID忍淚唱「必須有你」

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

小鬼靈堂實況曝　女星：都是辣妹

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面