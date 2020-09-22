彰化12歲女童全盲在家自學…與2歲妹慘死火海　初步勘驗結果曝

▲ 彰化二林住宅火警，12歲與2歲女童無呼吸心跳送醫急。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮合和巷22日中午發生一起火警！現場一處3樓民宅竄出火光，警消人員獲報趕抵現場，立刻派遣各式消防車11輛、救護車3輛警消23人前往救援，並在2樓房間發現救出一名2歲女童及一名12歲女童，但2人皆已無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。

據消防局第四大隊長葉清添指出，消防分隊到達時，建物2樓及3樓均冒出濃煙，同仁迅速布水線進入屋內搜索，發現起火位置在2樓前面房間，迅速撲滅火勢，救出12歲及2歲的女孩童，都是呈現OHCA狀態，目前經過勘察，前側靠近建築物前側小孩睡的房間，裡面有電視、床，有燃燒的跡象，初步發現起火點音響電線有燒焦的狀況，但確切的原因還需進一步調查。

▲二林民宅火警。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，這場火警消防人員10分鐘便將火勢撲滅，但12歲全盲女童及2歲女童卻因此葬生火窟，據消防局初步勘驗疑似電線短路燒焦，但另一個原因是房間內堆滿棉被及衣物等易燃物品，導致濃煙密布甚至「伸手不見五指」需要用探照燈才能將人救出。

▲女童房間內堆滿易燃衣物。（圖／記者唐詠絮翻攝）



女童舅公受訪時表示，女童平時與阿公、阿嬤、爸爸、媽媽，以及2名姊妹，一家同住一塊，其中12歲女童因罹患白血病，全盲且合併多重障礙，2019年升上國中後申請在家自學，而2歲女童則是還沒上幼兒園，父母親平日種植火龍果，上午去養雞場幫忙沒在家，2人由阿公阿嬤照顧。

中午發生火災時，阿嬤在1樓煮飯，阿公則在隔壁廟口，聽到阿嬤叫「救人喔」，一群長輩趕著從1樓上樓梯要去救人，卻在二樓被濃煙嚇到，消防人員到時阿公頭髮有被燒傷，12歲的女童與2歲女童雙雙無呼吸心跳，分送彰化二林基督教醫院及衛福部彰化醫院急救。

▲發生火警許多親戚鄰居都到現場關心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化二林基督教醫院急診室醫師王浩忠說，12歲女童吸入性嗆傷、手腳燙傷，口鼻都有黑炭到院時已無生命跡象，急救30分鐘仍宣告不治；而衛福部彰化醫院急診室主任黃鎧翊說，2歲女童12時 55分送達醫院，已無心跳呼吸，經30分鐘急救不治。

最令人不捨的是這名12歲女童大約5歲時罹患白血病，當時醫師還曾宣告女童活不久了，沒想到，女童戰勝病魔，雖然雙眼失明，但仍恢復健康存活至今，還因此讓醫師跌破眼鏡。阿嬤還難過的說，早上才餵過2歲孫女牛奶，中午就因為一場火警，與妹妹雙雙喪命。

▲消防緊急救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今早8時許視障巡迴教育老師才到家中探視，跟12歲女童一起吃早餐，下午也有老師到場關心，還提到一周2次的教學，女童雖然全盲但心性樂觀又堅強，也對課程安排感到有興趣，沒想到這場惡火奪去她對生命的堅持，很難過又不捨。

►想要的都在這裡