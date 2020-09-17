強化消防救災機能　台南山上分隊辦公廳舍擴建工程動土

▲台南市消防局第四救災救護大隊山上分隊辦公廳舍擴建工程動土儀式，由台南市長黃偉哲與各界民意代表、消防及義消等單位共同舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊山上分隊，現行廳舍狹小，近年新配置車輛無停車空間，影響消防人員生活機能及出勤效率，市長黃偉哲認為解決空間不足需再擴建，提供消防人員良好工作環境刻不容緩，經市議會支持下，逐年編列預算擴建新廳舍，17日市長黃偉哲與各界民意代表、消防及義消等單位共同舉行動土奠基儀式。

現行分隊廳舍（山上區山上里35之1號）座落於山上市區中心，為2層樓建築，管理機關為「台南市政府警察局」，於1988年新建完成啟用，與市警新化分局山上分駐所共用，比鄰山上區衛生所，內部空間大多合併使用空間嚴重不足，且車輛及設備逐年增加，有擴建之必要性。

2018年5月3日消防局與警察局與前議員林慶鎮議員共同協調用地及建物會勘，於現有廳舍後側用地（山上區大新段445及451-1地號）面積1932.54平方公尺取得同意擴建，採分年編列預算總經費新台幣2980萬元闢建，預計規劃地上3層之RC建築物，委由「解構聯合建築師事務所」監造，「上晟營造有限公司」承攬施工，預計2022年2月份落成啟用。

消防局局長李明峯表示，因山上區位於台南市中央偏南，原為平埔族西拉雅族新港社遷徙地之一，基地附近著名景點「原台南水道-淨水池區」，未來新廳舍補足原有空間之不足，將舊廳舍空間加以整合補強，再結合綠建築思維與融入當地人文景觀特色為主軸，彈性規劃勤務動線，提升空間使用率，成為具前瞻性及符合使用效益之消防廳舍。

台南市長黃偉哲為實現做得更好過得更好之施政目標，促進山上地區整體發展及維護公共設施服務水準，強調消防為城市安全的主要關鍵，消防弟兄們展現更強大戰力，守護市民生命財產安全，也期許本工程如期如質完成。

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