妹子登涼山瀑布第三層！氣勢磅礡摔傷膝蓋...勇消揹下山

▲女子與友人瑪家涼山瀑布戲水滑倒受傷，消防、義消總動員救援 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名女子與友人21日相偕到屏東瑪家涼山第3層瀑布戲水，不慎滑倒，造成左膝蓋撕裂傷，屏東縣政府消防局獲報出動3輛救護車8名消防、義消人員前往救援，經30多分鐘徒步，找到傷者，經簡易包紮後，以擔架背負方式，將人救下山，送醫進一步治療。

▲警消獲報後速到場救援，將傷者揹負下山。

屏東縣政府消防於今天下午2時零8分接獲報案，指有遊客在瑪家涼山瀑布最上（第3）層摔傷，需求救護，立即出動瑪家消防分隊警消3人、義消1人，三地門消防分隊1車2人，龍泉消防分隊1車2人共3車8人前往救援。

救護人員於2時40分找到傷患，發現26歲的受傷女遊客，因滑倒受傷，左膝蓋有2×3撕裂傷，經簡單包紮後，利用救護擔架以背負方式將她揹下山，送醫做進一步治療。

警消人員說，涼山瀑布海拔從93到221公尺，共有涼山瀑布有3層，第1層約15公尺高、第2層約10公尺高、第三層約50公尺高；第1層瀑布由於距沿山公路近，加上路面平整，很容易到達，屬親民路線，但往第2、3層瀑布，就像登山需要多一些健行的準備，約半小時到40分鐘可以到達，提醒民眾需要小心，以確保安全。

►Her今天推出「理膚寶水全面修護潤唇膏」原價350元，特價248元

►二手票券豐富你的生活

