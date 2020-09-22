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快訊／高樹荖濃溪菜寮段溪床驚見乾屍　大字形俯趴身分待查

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▲屏東縣高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床發現一具乾屍，身分、死因待確認。（圖／民眾提供）

▲屏東縣高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床發現一具乾屍，身分、死因待確認。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局22日早上接獲民眾報案，指屏東縣高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床疑有有人溺水，出動兩車救援車輛、一具橡皮艇及4名消人員前往救人，惟趕到現場，發現是一具遺體，臉部朝下，俯趴於水中，左腳還穿有一隻鞋，已呈現乾屍狀態，研判死亡時間約7天，死因不明，交由警方人員處理。

▲屏東縣高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床發現一具乾屍，身分、死因待確認。（圖／民眾提供）

▲▼荖濃溪菜寮段、搬運遺體上岸。 

▲乾屍 。（圖／民眾提供）

警方籲請家人失聯人口者出面與警方連絡，以便進行驗屍等後續作業。里港偵查隊電話08─7752040。

屏東縣政府消防局今天早上10時19分接獲通報，指高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床疑似有人溺水，立即出動兩輛救援車輛、一具橡皮艇、4名消防人員趕往救人，消防人員於4分鐘趕抵現場，發現疑似溺水者俯趴於水中，成大字形，已呈現乾屍狀態，研判死亡時間約7天，立即打撈上岸，將遺體搬運至河岸，連絡轄區員警及葬儀社人員處理。

據悉，死者身分無法不詳、生前是否受傷、或意外溺水，目前皆無法辨識，警方籲請家有失聯者家屬和警方連絡，以便報請檢察官驗屍，展開後續作為。

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屏東高樹荖濃溪乾屍消防警察

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