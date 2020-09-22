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建立安全環境　玉井警清山專案深入偏遠山區打擊犯罪

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▲台南市玉井分局結合警力、義警、民防，針對偏遠山區規劃3條清查路線，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查，主動打擊犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井分局結合警力、義警、民防，針對偏遠山區規劃3條清查路線，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查，主動打擊犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局結合警力、義警、民防，22日上午分3組，針對玉井區層林里、望明里及三和里等偏遠山區，規劃3條清查路線，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查，主動打擊犯罪。

台南市玉井分局轄區幅員遼闊，丘陵地形環鋸，山林密布地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋佈，交通路線四通八達，易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製造、改造、藏匿，或種植大麻、安非他命及原料作物製造毒品等不法勾當，危害社會治安。

▲台南市玉井分局結合警力、義警、民防，針對偏遠山區規劃3條清查路線，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查，主動打擊犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長楊青垂表示，鑒於玉井山區人煙罕至，天然隱密性高，導致偏僻山區民宅、空屋、工寮，易成為不法分子藏匿犯案場所；加上轄區內多年前曾遭查獲種植大麻案件，於22日上午8至12時規劃執行清山專案。本日專案勤務計清查犯罪熱點、空屋、廢棄工寮18處，雖未發現不法情事，警方仍將以積極專案勤務作為，嚇阻歹徒宵小心存僥倖利用山區犯罪。

警方指出，警力有限、民力無窮，玉井警以具體行動展現維護治安之決心，結合在地民力夥伴參與協勤，深入偏遠山區打擊犯罪，共同建立優質安全環境，以確保居民「安居樂業」。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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