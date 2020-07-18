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「抄錢步暑，芒遊玉井」　台電台南區暢遊玉井老街品嘗香甜芒果！

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▲台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

熱情的夏季來臨，品嘗美味的熱帶水果正當時！要吃最道地的芒果，一定要來芒果的故鄉—台南玉井！台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動，邀請您跟上台南區處的腳步，一同在愜意暑假暢遊玉井，快樂享受美味的芒果與鄉野好風光！

▲台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南玉井在1960年代由政府推廣芒果改良種，今已成重要芒果產地，在台灣「玉井」就是「芒果」的同義詞！為了讓大家體驗芒果的香甜好滋味，台南區處特別在7月18日舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動，由台南區處許墩貴處長率隊，偕同趙淑芬副處長及林堯濱副處長，帶領員眷300人，參訪玉井青果市場、玉井老街及走馬瀨農場，行程豐富精采。

▲台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許處長帶領大家到當地名店一起享用芒果冰，品嘗風味獨特的黑布丁，在走馬瀨農場不忘當場採購在地農產品「天然芒果乾」作為節電問答獎勵，參與的鄉親里民不僅增加節電常識，得到當地名產作為獎勵更是開心興奮，等不及打開立即品嘗！此外，農場更安排飆馬秀節目與親子活動關卡，讓員眷度過珍貴的幸福家庭時光。

▲台電台南區處為延續台南國際芒果節熱潮並響應行政院的享受生活、促進經濟活動，特別舉辦「抄錢步暑，芒遊玉井」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許墩貴處長與區處員眷一同品嘗美味芒果及參訪各經典景點，旅途中不忘向民眾宣導節電常識，並以在地商家產品做為節電問答贈品，不僅回饋當地鄉里，又讓大家得以品嘗在地美味名產，同時達到紓困及振興鄉里經濟及促進員工、眷屬身心健康的效果，可謂一舉數得。

許墩貴處長表示，感謝員眷與鄉親一同共襄盛舉這次的活動。台南玉井是個富有文化底蘊及豐富物產的好地方，芒果更是聞名國際！，歡迎民眾來玉井走走，品嘗第一手的新鮮芒果！

・消除暗沉、補水鎮定

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台電台南玉井老街芒果

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