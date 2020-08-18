民德外役監連三榮在逃　玉井警執行清山專案查緝

▲台南明德外役監獄槍砲受刑人連三榮脫逃，政署發布緊急查緝專刊，通令全國全力緝捕歸案，台南玉井分局執行清山專案，查緝連嫌未果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南明德外役監獄槍砲受刑人連三榮，8月14日利用自主監外作業時脫逃，台南新化警分局15日據報攔查之際，他倒車衝撞拒捕，並摸黑脫逃成功，警政署17日發布緊急查緝專刊，通令全國全力緝捕歸案，台南玉井分局18日執行清山專案，查緝連嫌未果。

玉井分局轄區為玉井、楠西、南化三個區，地理位置位居台南市東南隅，轄區幅員遼闊，山林密佈，地形複雜。因人口大量外流，地廣人稀，山區空屋、廢棄工寮數量眾多，易淪為逃犯及不法分子、宵小及歹徒藏匿處所，從事不法勾當。由於日前甫發生台南明德外役監獄槍砲犯受刑人連三榮逃獄事件，玉井分局立即規劃分局自頒擴大臨檢兼清山專案，以打擊不法、防範犯罪發生。



鑒於南化區玉山里、北寮里山區人煙罕至，天然隱密性高，增加宵小查緝難度，18日上午8時至12時規劃執行清山專案，結合玉井分局警力、南化區義警、民防隊員共計動員9名，區分3組針對南化區玉山里、北寮里易藏匿犯罪可能熱點，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查。

18日清查犯罪熱點、空屋、廢棄工寮計18處，未發現連嫌蹤跡及不法情事，玉井分局長楊青垂表示，本次專案員警以機車巡邏為主，警方仍將以積極勤務作為，持續不定時規劃專案勤務，檢肅山區各類不法活動，以防範要犯潛藏山區犯罪，以確保民眾生命財產安全。

・女孩的夢幻逸品Chloe小香