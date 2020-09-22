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台中客運恍神！猛撞臨停吉普車...「撞球效應」8車慘遭波及

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▲台中客運追撞臨停車輛，造成連環車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中客運追撞臨停車輛，造成連環車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南區22日上午9時許發生連環車禍，台中客運張姓司機行經台中路、復興路口時，疑未注意車前狀況，不慎撞上前方路邊臨停的白色吉普車，撞擊力道將吉普車往前推擠，追撞一旁停車格內的2輛轎車，再波及停放於騎樓下的5輛機車，幸無人傷亡，經警方實施酒測，雙方均無酒駕。

警方調查，張姓公車司機（52歲）沿台中路往霧峰方向直行，行經台中、復興路口時，不慎撞上路邊臨停的由陳姓女子（24歲）駕駛的吉普車，撞擊力道將自小客車往前推撞，除導致雙方車頭、車尾及擋風玻璃毀損，另外再造成2輛自小客及5輛機車受損。

▲台中客運追撞臨停車輛，造成連環車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中客運追撞臨停車輛，另外造成2輛自小客及5輛機車受損。

▲台中客運追撞臨停車輛，造成連環車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

張姓司機辯稱，係因前方吉普車突然急停，他煞車不及才會撞上，但陳女則稱，她當時是要靠路邊等人，且她已臨停路邊約20秒。而根據陳女行車紀錄器顯示，她已臨停路邊近2分鐘，詳細情形須警方進一步釐清。

▲▼

▲根據陳女行車紀錄器顯示，她已臨停路邊近2分鐘，才遭張姓公車司機撞上。

台中市第三警分局交通大隊分隊長蔡興邦表示，本起案件肇事原因在於公車司機未注意車前狀況及未保持前後車輛距離，但陳女車輛暫停位置也屬違法，因此雙方都有肇事責任，詳細肇事比還須釐清調查。

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