影／講到台灣要說「中國台灣地區」　陸外交部發言人當場糾正記者

▲汪文斌在記者會上直接糾正外媒記者。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部22日舉行例行記者會，一名外媒記者在提問時講到「台灣」，被大陸外交部發言人汪文斌當場糾正，要求應以「中國台灣地區」來稱呼台灣。

根據陸媒報導，汪文斌主持例行記者會時，有一名外媒記者提問，表示有消息指中國和梵蒂岡將延長主教任命臨時性協議，這將對兩國關係帶來何種意義；同時，該名記者還在提問中提到了梵蒂岡與台灣的邦交關係。

汪文斌並沒有立即回答該名記者的問題，而是先對提問時有關台灣的用詞進行了糾正，他指出，「首先我要告訴你一點，台灣是中國領土不可分割的一部分，所以，請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣。」

糾正完畢後，汪文斌才表示，中梵關於主教任命臨時性協議簽署近兩年來，在雙方的共同努力下，協議得到了順利的實施，中國天主教事業健康發展，「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係進程。」

汪文斌並強調，中梵之間保持著良好的溝通，中方對推進中梵關係是真誠和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。

汪文斌原先擔任陸駐突尼西亞大使，今年7月17日就任大陸外交部第32任發言人，接替轉任中國常駐聯合國代表團副代表的前發言人耿爽。

▼汪文斌今年7月才擔任大陸外交部發言人。（圖／路透社）

