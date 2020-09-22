台駐芝加哥辦事處投書美媒　爭取支持台美洽簽貿易協定

▲美國國務院次卿柯拉克此前訪台，台美經濟議題浮上檯面。（圖／外交部提供）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

駐芝加哥辦事處近期投書美國伊利諾州與俄亥俄州媒體，表示台灣宣布放寬進口美豬、美牛，決心處理棘手經貿議題，期盼美國中西部民眾支持台美洽簽雙邊貿易協定。

駐芝加哥辦事處以處長黃鈞耀名義投書伊利諾州「每日前鋒報」（Daily Herald）與俄亥俄州「哥倫布郵訊報」（The Columbus Dispatch），分別於19日與21日刊出。

黃鈞耀投書「每日前鋒報」表示，2019年，台灣是美國農產品第7大出口市場，而伊利諾州為美國豬肉、牛肉以及黃豆、玉米等動物飼料重要產地。台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間宣布放寬進口美豬、美牛，對伊利諾州農牧業發展是好消息。

投書寫道，政府做出上述決定並不容易，這展現台灣決心處理台美經貿關係中的棘手議題，期盼與美方洽簽全面且高品質的雙邊貿易協定（BTA），深化緊密且互補的經貿關係。

黃鈞耀投書「哥倫布郵訊報」表示，台灣名列俄亥俄州第11大出口市場；2019年，俄亥俄州對台灣出口金額達6億美元，相關投資為當地創造約6000個就業機會。

投書寫道，今年以來，台灣暫居美國第9大貿易夥伴，期盼對美國農牧業進一步開放市場，能為深化台美貿易與投資關係凝聚動能。俄亥俄州是美國經濟火車頭之一，當地民眾支持台美洽簽互惠的雙邊貿易協定深具重要性，將能營造雙贏局面。

除投書媒體外，黃鈞耀17日應印第安納世界事務協會（ICWA）邀請以台美關係為題發表視訊演講時，也爭取上百名美方與會者支持台美展開雙邊貿易協定談判。

駐芝加哥辦事處透過新聞稿感謝「每日前鋒報」與「哥倫布郵訊報」刊登投書，並表示將持續與美國農業生產重地的中西部各界溝通，呼籲支持洽簽互惠互利的台美雙邊貿易協定。