基隆市警局抓車輛超速與噪音神器亮相　半年開出1007件罰單

記者郭世賢／基隆報導

有鑑於車輛超速不僅容易發生交通事故，也會產生噪音影響生活安寧，基隆市警察局2020年3月購置移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備，針對易發生車輛超速及噪音路段取締及採證，民眾檢舉噪音車輛件數大幅降低，呼籲民眾不要違規改裝車輛、製造噪音。

警察局長林炎田22日在市務會議後的記者會中表示，今年3月初採購移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備之後，便不定時架設在民眾噪音檢舉熱點，包括基隆市基福公路（東勢街）以及明德一、二路與八堵路等周邊道路，執行取締超速及採證噪音車輛工作。

▲基隆市警察局購置抓車輛超速與噪音，6個月開出1007件罰單。基隆市長林右昌（左）、基隆市警察局長林炎田（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林炎田表示，該項偵測設備自3月份開始執行以來，在超速部分舉發1007件，至於噪音部分則移送環保局，對於超過90分貝的車輛依法裁罰，統計基隆市「110」及「1999」民眾檢舉噪音車輛件數，由3月份19件逐月遞減至8月份7件，初步防制車輛高速噪音擾人的成效良好。

林右昌則表示，自他上任以來，經常接獲民眾反映違規改裝的機車噪音擾民，市政府除了祭出科技執法，也呼籲民眾不要違規改裝車輛、製造噪音，過去由於車輛噪音取締不易，須抓到現行犯警方才能裁罰，現在有了結合測速照相與噪音偵測的設備，還可以即時攝影，即使車輛離開現場，警方也可以依據科學證據進行裁罰及移送。

▲基隆市警察局今年3月初採購移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備。

林右昌強調，市政府採購這套執法利器的用意，是要維護民眾的居家安寧，希望民眾不要違規改裝車輛，在使用這項裝備之後，熱點噪音車輛檢舉件數也大幅下降，顯見已對違規駕駛產生嚇阻作用，市政府也將在2021年持續增購該組設備。

警察局表示，「移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備」在車輛經過監測點時，超過道路速限及噪音分貝值（90分貝）就會自動拍照，並同步記錄車行速度及所產生的噪音分貝數，「超速車輛」由警察局依道路交通管理處罰條例舉發；「有噪音疑慮車輛」則交由本市環保局通知車主複驗，如有超標情形依噪音管制法裁罰。

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▲移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備。