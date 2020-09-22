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遭餵毒女子竟脫衣發狂而死！「暴君」前主唱蕭逸緩刑5年

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▲▼地下樂團「暴君」前主唱蕭逸。（圖／記者孫于珊攝）

▲地下樂團「暴君」前主唱蕭逸轉讓禁藥致死，二審仍獲緩刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台灣知名的地下樂團「暴君」前主唱蕭逸，涉提供二級毒品搖頭丸給一名許姓女友人服用，許女服用後竟全身抽搐、自行脫去衣物，最後發狂而暴斃。蕭逸遭檢方起訴，法院審理期間賠償545萬元達成和解，一審將他判刑2年、緩刑5年。檢方上訴第二審，高院駁回上訴，維持緩刑5年。可上訴。

檢方起訴指稱，2018年3月17日晚間11點多，蕭逸邀在電影圈中工作的許女到家中談論音樂影片製作細節。許女說自已心情不好，蕭逸竟指著桌上的藥說「妳想吃就可以拿」，蕭逸自己先吃了半顆，許女則連吃了3顆，殊不知這些藥物是含有二級管制禁藥PMA、PMMA成分之藥錠。

藥效很快發作，許女出現精神亢奮、自行褪去個人衣物，伴隨身體激烈扭曲抽動、握拳敲打牆壁、大聲叫喊及意識模糊、呼吸困難等藥物中毒徵狀。而後在凌晨2時22分許，突然失去意識向後仰倒。蕭逸發現許女全身僵硬，已無呼吸脈博，就呼叫外面的2名朋友打119報警，自己將剩下的藥錠沖到馬桶裡。

許女送醫後不到一小時就宣告急救無效，警方到蕭逸住處調查，現場只有蕭逸等3名男子，警方看到蕭逸抽菸的手不停顫抖、神情不安，直覺案情可疑。但蕭逸3人在派出所作筆錄時，蕭逸一開始說許女是服藥輕生，之後才決定自首，坦承自己餵她服用禁藥。檢方對蕭逸依照《藥事法》「轉讓禁藥致死罪」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理時，蕭逸坦承犯行，並以545萬元與許女家屬達成和解。一審法院除認定他有罪外，再加上他自首得以減刑，因此判刑2年，並宣告緩刑5年的自新機會。檢方上訴二審，理由是認為根據死者沒有穿衣而死的狀況，無法排除蕭逸另有涉犯「加重強制性交罪未遂」（或加重強制猥褻致死罪）之可能性。但高院二審審理後，認為原起訴的犯罪事實並未認定蕭逸另犯此類罪名，況且檢方也未列出相關證據、證據方法，因此認為檢方上訴理由不足，駁回上訴，維持2年刑度與緩刑5年。可上訴。

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