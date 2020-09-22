大客車禁入潮境公園！2台遊覽車「斜紋線當車格」　路中間放人下

▲當地居民發現有遊覽車直接停在潮境公園入口。（圖／翻攝自基隆人大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

基隆好山好水，可以親近山林、也可海邊戲水，知名景點包括潮境公園、和平島、外木山海岸等等，每逢假日常是湧入人潮車潮，但這樣真的太誇張！有男網友到潮境公園的時候，發現有2台遊覽車就停在潮境公園的入口，幾乎可以說是停在路中間，忍不住拍照上傳《基隆人大小事》，「這樣對嗎？」

這位男網友貼出2張照片，「這樣對嗎？長潭里漁港旁，往潮境入口處」，只見2台遊覽車就這樣停在往潮境公園入口的路口，查一下Google Map就會發現，車子停的地方畫有一個三角型，但那不僅不是車格，更是分隔對向車流的斜紋線，用常理想就知道不能停車。而且一旁還有標示牌寫著「潮境公園 大客車禁入」、「大客車請停放至海科館大客車停車場」。

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▲▼路口畫有斜紋線，也標明大客車禁入潮境公園。（圖／翻攝自Google Map）

看到照片後，當地人紛紛喊扯，「附近那麼多停車場，還能這樣停，應該是覺得警察大人不會來取締吧」、「旁邊海科館對面就有大車停車位了，差不到300公尺也不過去停」、「路口擋住視線非常危險」、「真的超扯的，我有跟司機講，他說馬上走」、「乘客都在馬路中間上車」、「違停又逆向，不用開罰嗎？」

貼文也釣出員警留言，「我是基隆市警察局第二分局八斗子分駐所副所長」，說警方看到網友反映潮境公園入口處違停的事情，獲報後迅速派員到場，「惟到場時違停車輛已駛離。」有網友則是補貼上拍到車牌號碼的照片，但不確定警方是否會開罰。

▼遊客直接在馬路中間上下車。（圖／翻攝自基隆人大小事）