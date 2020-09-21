基隆「神仙水果」9顆1050元被罵坑人！老闆超猛反擊　揭客人真面目

▲基隆仁愛市場買9顆水果花1050元，客發文罵：被坑了！（圖／翻攝「基隆人」臉書社團）



記者許力方／綜合報導

基隆有民眾到仁愛市場買水果要拜拜，香瓜、蘋果、火龍果各3顆，結果結帳竟要價1050元，讓他氣得拍下照片發文公審，痛批「被坑了！」老闆一看貼文，無奈直搖頭，自家賣的水果都比較高級，進口蘋果、溫室香瓜和紅肉火龍果，原本總價要1063元，已經算便宜給他了。

當事人日前到基隆知名仁愛市場裡的攤販，買9顆香瓜、蘋果和火龍果，乍看與外面賣的沒什麼差別，就要破千元，嚇一跳發文問「是我吃米不知道米價，還是我被坑了？」平均一顆就要價100多元，讓其他民眾也相當傻眼，覺得賣1050元太貴了，「不合理啦！一顆蘋果才多少錢」、「500元我就覺得貴了」、「3顆也才多少錢…」

▲老闆現身還原真相：已經算便宜了。（圖／東森新聞）



也有民眾認為，要賣高級水果可以，但會反問老闆貴在哪？甚至直指有機的水果都比一顆100多元還便宜，就算非當季也不會賣到這個價格。到底是什麼「神仙水果」可以賣到9顆破千元，讓大家相當好奇。

實際來到水果攤現場可見，五顏六色的水果堆得琳瑯滿目，各個外觀完整、渾圓飽滿，看起來都相當漂亮。余姓老闆21日接受訪問，看到發文臉色無奈，解釋當天有講價格，火龍果紅肉的一斤要130元，白肉的一斤120元，客人原本各拿一顆，價格是355元，得知價錢以後又追加2組，總共拿3組水果，算起來原價要1063元，結帳時還算整數，便宜賣他1050元。

余老闆進一步說明，不只火龍果是比較南投集集高級的紅肉，蘋果也是紐西蘭進口，一斤150元，香瓜則是嘉義水上溫室栽種，行情價一斤160 元。現在因為價格比較高，室外的香瓜受西北雨影響，「室外的瓜比較不行」，公道自在人心，現場就有講價格多少，且也沒有賣出爛水果，當下如果覺得貴可以不要買。

雖然價格沒有直接標示，余老闆現場也不避諱直接秤重算錢，蘋果一顆就要76元、香瓜115元，火龍格則是167元，同重量算下來各3顆就要1074元。老闆說，做生意時都會提醒客人「我們水果比較貴，第一是品質，第二是甜度，一定比別人好，第三就是大小顆有差。」

其他水果攤販則說，水果要看等級，價格有落差，像是一般的香瓜3顆大概賣109元，跟溫室香瓜比起來相差5倍；另外，蘋果、火龍果小顆的之前可以賣到10幾20元，大顆一顆也是可以賣到100多元，如果都是選最高級的或是大顆火龍果、溫室香瓜，約是行情價，就不算貴。

►資生堂百優精純乳霜超優惠！