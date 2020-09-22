Apple Watch 6新單圈錶環找麻煩！　尺寸不合須整組退貨重新下單

▲Apple Watch 新款編織錶環。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

隨著 Apple Watch Series 6 問世，蘋果也推出了新款「編織」單圈錶環，即將在明（23）日上市。不過令人疑惑的是，新錶環並沒有扣環或其它固定方式，size 究竟能不能最舒適地貼合顧客的要求就是一個問題，畢竟每個人對於錶環鬆緊的定義是不盡相同的。

據外媒《MacRumors》報導，美國已有部分顧客發現新錶環的尺寸不合，但若想要更換其它尺寸，蘋果要求客戶必須連同整只 Apple Watch 一起退貨，再到官網下訂新錶和錶環的組合，或至門市重新購買。然而由於目前蘋果剛發貨，新品存貨相當有限，若用戶須要重新下單購買，可能又要經歷一兩個月沒有手錶的時間。

蘋果表示，這些訂單皆視為訂製產品，按照蘋果政策必須將整組商品退貨，但仍有部分客戶直接前往 Apple Store 換取其它尺寸的錶環。

然而，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，許多 Apple Store 仍處於關閉狀態，再者新錶環的存貨量同樣有限，故客戶即便親自到門市也不一定能順利換到新錶環。

▲若編織錶環在尺寸上不合，須連同新錶整組退換。（圖／取自MacRumors）



新單圈錶環具有彈性，一共有 9 種尺寸，Apple 官網提供一個錶環尺寸的 PDF，以便顧客在下訂新錶環時可以先列印下來套在手腕上進行測量；不過卻也有人抱怨，PDF 測量工具上的尺碼與實際仍有落差，導致錶環到手後發現還是有不合適的問題，自然也無法準確地測量心率或血氧濃度。

因此若有顧客欲購買搭配編織錶環的 Apple Watch 6 或 Apple Watch SE，建議還是親自到蘋果門市找實品測量，以免新錶環到貨之後，還要面臨退換貨，甚至等待長達兩個月的問題。

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