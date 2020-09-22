　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Watch 6新單圈錶環找麻煩！　尺寸不合須整組退貨重新下單

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Apple Watch,編織錶帶。（圖／Apple官網）

▲Apple Watch 新款編織錶環。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著 Apple Watch Series 6 問世，蘋果也推出了新款「編織」單圈錶環，即將在明（23）日上市。不過令人疑惑的是，新錶環並沒有扣環或其它固定方式，size 究竟能不能最舒適地貼合顧客的要求就是一個問題，畢竟每個人對於錶環鬆緊的定義是不盡相同的。

據外媒《MacRumors》報導，美國已有部分顧客發現新錶環的尺寸不合，但若想要更換其它尺寸，蘋果要求客戶必須連同整只 Apple Watch 一起退貨，再到官網下訂新錶和錶環的組合，或至門市重新購買。然而由於目前蘋果剛發貨，新品存貨相當有限，若用戶須要重新下單購買，可能又要經歷一兩個月沒有手錶的時間。

蘋果表示，這些訂單皆視為訂製產品，按照蘋果政策必須將整組商品退貨，但仍有部分客戶直接前往 Apple Store 換取其它尺寸的錶環。

然而，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，許多 Apple Store 仍處於關閉狀態，再者新錶環的存貨量同樣有限，故客戶即便親自到門市也不一定能順利換到新錶環。

▲Apple Watch 6,Apple Watch Series 6,錶環,錶帶。（圖／取自MacRumors）

▲若編織錶環在尺寸上不合，須連同新錶整組退換。（圖／取自MacRumors）

新單圈錶環具有彈性，一共有 9 種尺寸，Apple 官網提供一個錶環尺寸的 PDF，以便顧客在下訂新錶環時可以先列印下來套在手腕上進行測量；不過卻也有人抱怨，PDF 測量工具上的尺碼與實際仍有落差，導致錶環到手後發現還是有不合適的問題，自然也無法準確地測量心率或血氧濃度。

因此若有顧客欲購買搭配編織錶環的 Apple Watch 6 或 Apple Watch SE，建議還是親自到蘋果門市找實品測量，以免新錶環到貨之後，還要面臨退換貨，甚至等待長達兩個月的問題。

＃ 對面的女孩看過來～～

Apple Watch 增添「最佳化電池充電」功能　即刻更新 watchOS 7

Apple Watch 終於脫離 iPhone 成為單品！　戴上手錶即可出門

「iPhone 12 mini」入列？　蘋果打算給 iPhone 起新名字

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼葬禮30萬藏貼心巧合！過來人曝「喪葬業行情」：名人才這個
章子怡100％素顏被拍　網驚：完全認不出來啊
士林夜市星巴克要結束營業　22年了撐不下去
無照養護所2死1命危　鄰居：社會局來查還「關門放狗」
高雄女居家檢疫第5天身亡　真正死因出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple Watch 6 拆解報告出爐！iFixit 發現內藏更大電池　維修更方便

Apple Watch 6新單圈錶環找麻煩！　尺寸不合須整組退貨重新下單

LINE TAXI推3大新功能！「安全支援中心」上線　週年搭乘送好禮

LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路

蘋果最快年底推出 mini LED 產品　晶電恐失去唯一供應商主導地位

跟著劉以豪一起「行家AKA玩家」工作享樂全都有！用手機界單眼紀錄生活精彩時刻

募資4,500萬破台灣掃地機器人紀錄！ECOVACS T8系列「解放雙手」不碰到過敏原

「iPhone 12 mini」入列？　蘋果打算給 iPhone 起新名字

iPhone 12系列「新命名曝光」！ 爆料達人：將在10/13發表

小資族必收！三星平板「Galaxy Tab A7」10月登場　售6,990元起

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

Apple Watch 6 拆解報告出爐！iFixit 發現內藏更大電池　維修更方便

Apple Watch 6新單圈錶環找麻煩！　尺寸不合須整組退貨重新下單

LINE TAXI推3大新功能！「安全支援中心」上線　週年搭乘送好禮

LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路

蘋果最快年底推出 mini LED 產品　晶電恐失去唯一供應商主導地位

跟著劉以豪一起「行家AKA玩家」工作享樂全都有！用手機界單眼紀錄生活精彩時刻

募資4,500萬破台灣掃地機器人紀錄！ECOVACS T8系列「解放雙手」不碰到過敏原

「iPhone 12 mini」入列？　蘋果打算給 iPhone 起新名字

iPhone 12系列「新命名曝光」！ 爆料達人：將在10/13發表

小資族必收！三星平板「Galaxy Tab A7」10月登場　售6,990元起

搭船去離島玩！中秋航運可載20萬人　上船必「帶身分證＋戴口罩」

台灣有很大優勢！日月光吳田玉：半導體業將面臨3大挑戰　政策應調整

中秋、國慶首日衝花東估連塞12hrs　2張表看省道最塞地雷時段

中職／梁家榮手掌骨裂本季報銷　朱育賢輕微拉傷「每日觀察」

韓國瑜2022戰北市？　鍾小平、王浩宇齊聲喊「桃園」

變大法師失敗！ㄎ一ㄤ貓反折180度「當機3min」　她：電視看太多

詐騙集團共用同個人！　網笑「這張變胖了」…留言驚見本尊

巨石強森趕上班「徒手撕落大鐵門」　維修人員到場看廢鐵全嚇傻

把白襯衫穿成「米其林羽絨衣」　神鈕扣被推爆！網跪求喊：哪買的

C羅練腿炸出「超狂肌肉線條」！　大腿肌稜角分明零贅肉

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

3C家電熱門新聞

iPhone 12系列「新命名曝光」！ 爆料達人：將在10/13發表

別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

日本寵物攝影師分享「拍萌寵」不NG撇步

台8月手機市場銷售狀況出爐

升級iOS 14螢幕「綠點」、「橘點」有特別含意

iPhone SE Plus規格曝光

「iPhone 12 mini」入列？　蘋果打算給 iPhone 起新名字

搭配新Apple Watch指定資費購機價最低0元起

更新iOS14電量永遠100%　揭2下場

蘋果最快年底推出 mini LED 產品　晶電恐失去唯一供應商主導地位

領券即時折抵！　LINE Pay全新LINE POINTS點數抵用券正式上線

小資族必收！三星平板「Galaxy Tab A7」10月登場　售6,990元起

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

ECOVACST8系列解放雙手過敏原Out

更多熱門

相關新聞

蘋果最快年底推出 mini LED 產品　晶電恐失去唯一供應商主導地位

蘋果最快年底推出 mini LED 產品　晶電恐失去唯一供應商主導地位

科技產品日新月異，隨摺各項技術快速提升，顯示器也面臨更高的要求。天風國際分析師郭明錤認為，蘋果發展 mini LED 的計劃正在加速，先前他曾表示，用於 LCD 顯示器的新背光技術僅會在 2021 年的頂級機型上出現，但目前看來它還可望應用在某些中階機型上。

「iPhone 12 mini」入列？　蘋果打算給 iPhone 起新名字

「iPhone 12 mini」入列？　蘋果打算給 iPhone 起新名字

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

AirPods Studio 傳聞總整理

AirPods Studio 傳聞總整理

Apple瑤瑤齊悼念小鬼！

Apple瑤瑤齊悼念小鬼！

關鍵字：

蘋果AppleApple Watch錶帶錶環

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面