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蘋果首款耳罩式耳機 AirPods Studio 傳聞總整理

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特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司在上週舉辦“ Time Flies”秋季發表會上，正式公開了 Apple Wacth 與 iPad 的新產品，同時在發表會隔天同步推出 iOS 14、iPadOS 14 等最新版本作業系統更新，不過現在讓人期待的除了 iPhone 12 系列，還有一副絕美耳機，那就是 AirPods Studio，本篇要整理的，就是該款耳機的相關傳聞。

其實早在 2017 年底，就有傳出 Apple 公司要打造自己的耳罩式耳機，不過後續還是以 Beats 品牌推出，然而今年 5 月，9to5Mac 率先在 iOS 14 beta 測試代碼當中發現了 AirPods Studio，從圖示來看，確認是帶有耳罩的耳機，並且很可能有兩種款式。

而近期，彭博社率先引用知情人士的資料，在報導指出，Apple 公司正在開發一款高階耳機，而且不是 Beats 系列。而是AirPods 系列產品，而這一次有了讓人驚喜的產品外觀。

報導當中指出，這款耳機開發了至少兩種耳罩式耳機版本，其中一種是採用高級皮革的版本，設計方向是輕巧容易攜帶、而且透氣，主要迎合健身需求。另外一種版本當然就是走商務需求，具有復古外觀，耳罩是橢圓形可以旋轉的，頭帶由細緻的金屬臂連接。

據知情人士所說，該款耳機至少從 2018 年就開始研發，而且至少延遲了兩次正式發表的時間，原本準備今年發表，但又因為碰上新冠疫情（Covid-19）而延後發表時間。

有了彭博社的報導，許多爆料達人開始在 Twitter 發酵，其中比較完整的效果圖還是以 Jon Prosser 為主，不過從一個帳號是 @choco_bit 公開的影片以及後續 Jon Prosser 的消息來看，這個產品訊息真實性頗高。

L0vetodream 爆料，AirPods Studio 耳機將會搭載首見於 iPhone 11 系列的 U1 晶片，透過這晶片讓手機跟其他同樣配備 U1 晶片的裝置能夠更快的配對共享。

售價與功能方面，Jon Prosser 近日爆料，AirPods Studio 將採用優質的皮革與金屬，並且左右聲道都可以自由切換，不過該款耳機沒有耳機孔，是透過 USB-C 傳輸孔傳輸跟充電，至於價格可能為 349 美元，與 Bose 700 和 Sony WH-1000XM4 等高階耳機相近。

相關報導指出，該款耳機可能像 AirPods Pro一樣，具有降噪功能和通透模式，可以透過點按的形式，聽到外界的聲音，這也不禁讓人想要跟近期推出的 Sony WH-1000XM4 來比對一番。此外，正如同 Apple Watch 更換表帶一樣，傳聞該款耳機也具備可以替換的零件，好比說耳罩、或者是頭帶。

隨著 iOS 14 的推出，AirPods Pro 近期將可以跟隨著耳機的位置來改變聲音發出的方向，並且提供更豐富的 EQ 等化器效果選擇，目前支援 Apple Music 或 Spotify 等相關應用程式。如果 AirPods Studio 的目標是高階耳機市場，那麼具備更多讓人感到貼心、智慧的功能，才能像是 AirPods 一樣吸引更多消費者，而且歷久彌新，好比說比 Siri 語音助理、觸控面板等更酷的功能。

依據 Jon Prosser 的報告，iPhone 12 系列可能將於 10 月中旬亮相，而 AirPods Pro 會不會同場亮相，值得期待。

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