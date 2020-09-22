蘋果最快年底推出 mini LED 產品　晶電恐失去唯一供應商主導地位

▲蘋果的 mini LED 技術最快可望在今年第四季推出。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

科技產品日新月異，隨各項技術快速提升，顯示器也面臨更高的要求。天風國際分析師郭明錤認為，蘋果發展 mini LED 的計劃正在加速，先前他曾表示，用於 LCD 顯示器的新背光技術僅會在 2021 年的頂級機型上出現，但目前看來它還可望應用在某些中階機型上。

目前蘋果在顯示器方面最高的技術仍是 OLED，目前已搭載在 Apple Watch 和某些 iPhone（iPhone X 系列、11 Pro 和 11 Pro Max）上，而 iPad 和 MacBook 仍使用 LCD 顯示器。

Mini LED 的晶粒尺寸較 LED 更小，反之數量也更多，能夠更好地去控制顯示器上不同元素的亮度，與傳統的 LED 背與 OLED 相比，它還具有更高的對比度、更高的亮度、更好的電源效能，且不像 OLED 那樣容易老化，壽命更長。預計蘋果的 mini LED 計劃將會出現在旗艦 iPad 和 MacBook 上，首次發表 mini LED 產品可能在今年最後一季出現。

至今為止，外界普遍預計明年晶元光電（2448）會是蘋果的唯一供應商，但郭明錤的最新報告中顯示，明年將有 30～40％ 的 iPad 和 20～30％ 的 MacBook 使用 mini LED 技術，蘋果可能會引入第二家 mini LED 供應商，三安光電將成為晶電的頭號競爭者，最快明年就會打入蘋果供應鏈。

▲可望獨霸蘋果明年 mini LED 訂單的晶電，出現競爭對手。（圖／晶元光電官網）



據《TrendForce》報導，中企三安光電傳出開發 mini LED 的進度優於預期，可望在明年量產出貨，而中資慣用的低價策略，可能會衝擊晶電明年預估的營收。兩間供應商的競爭意味著蘋果能以更低的價格進行協商，壓低成本，以便讓新技術可以使用在更多機型中，郭預計蘋果的成本將可因此壓低約一倍。

蘋果向來在供應鏈的布局上，都會同時具備兩間以上的供應商，除了確保供貨順暢，也能藉此削弱供應商的獨佔性，擁有更大的議價空間。

然而，美中之間的貿易緊張關係以及新冠疫情（COVID-19）的因素，都還充滿不確定性，因此對於晶電來說，三安光電的崛起究竟會造成多大的衝擊也還說不準。

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