客運業者行駛「宜蘭市─新店」國5線　宜蘭市長祭百萬元獎勵

▲宜市長江聰淵給百萬，要獎勵客運業者行駛新店宜市國5線。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭溪北地區乘客有福了，宜市長江聰淵22日大方給百萬元，獎勵客運業者行駛新店宜市國5線，宜蘭市長江聰淵表示，市公所積極爭取宜蘭市之國道客運路線，以期提供通勤民眾及觀光遊客便捷的大眾運輸系統，減少往來換乘之不便。

國5通車後，大幅縮短宜蘭至台北的行車距離，也增加民眾對國道客運的需求，現有的「羅東─新店」線，雖已提供宜縣溪南地區民眾乘車的便利，卻無法解決溪北地區民眾的乘車需求。

市公所表示，近年陸續接獲民眾陳情至新店之乘車需求，因此向公路總局積極爭取國道客運「宜蘭市─新店」線，經該局2018年3月12日公告評選，於同年9月4日同意由日豪客運公司籌備經營，但該公司2019年9月4日函文表示因路線所需車輛及計畫所需停車場站無法依所訂期程籌獲，爰申請放棄籌備經營本案路線。

為此，公路總局於2019年11月8日重新公告路線開放經營，但無業者有意願參與評選經營。而為提高客運業者之經營意願，市公所願協助提供新台幣100萬元作為「宜蘭市─新店」路線之經營獎勵金，目前已函請交通部研議，望能透過獎勵金方式，促成此路線順利通運。

其他人也看了這些...

►潛專校女舍指侵2熟睡女 採西瓜工辯「喝醉不記得」遭重判9年

►４樓房內窗前玩耍...１歲兒隔天墜防火巷亡！母見最後身影淚崩

►「紅藍燈休旅車」逼車！尾隨女導遊K頭踹胸 酒駕男被上銬

►世上最好用的護唇膏來了！一條才248元 連「海溝唇紋」都能撫平