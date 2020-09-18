小鬼IG「2天漲20萬粉」破107萬！她不解追蹤心態　網爆鼻酸分析

▲18日上午11點多查看，小鬼的IG有107.3萬位追蹤者。（圖／翻攝自黃鴻升IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

黃鴻升（小鬼）16日在北投自家驟逝，不只震驚演藝圈，網路上更是滿滿哀悼文，不捨這位認真的藝人。有女網友在《Dcard》發文「關於小鬼ig的認真發問」，說她對一個現象感到很不解，就是小鬼的IG粉絲人數原本大約92、93萬，但過世消息一出，反而在幾個小時就破百萬，忍不住好奇追蹤者的心態是什麼。

這位女網友17日凌晨發文，說這件憾事發生，大家一定都很震驚，但她就發現一個現象，「從黃鴻升過世的新聞發佈以後，他的Instagram粉絲人數暴增好幾萬。」原PO表示，新聞一出來，她就去看了小鬼IG，當時粉絲人數大約是92、93萬，沒想到幾個小時裡，成千上萬的網友突然湧入黃鴻升IG追蹤，一路從96.7、99.9萬到破100萬，「一直到現在（17日凌晨一點）已經達到101萬人！」

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女網友忍不住感到疑惑，認為想追蹤一個人，就是想看到對方接下來的動態，「但這個帳號以後應該也不會再有貼文更新，那是為什麼呢？為什麼現在才追？」猜測會不會是跟風心態。她也強調，自己不是在消遣這個話題，而是真的想理解，「我是認真想知道為何想去追蹤過世的人。」

▲原PO表示，消息一出的幾個小時內，小鬼IG追蹤就破百萬，好奇追蹤者的心態是什麼。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有網友紛紛留言，「我一開始看是89萬，現在103」、「新聞剛爆出來後的5分鐘才88萬」、「不想這麼說，但說實話有些人就是想蹭熱度吧」、「每個人緬懷的方式不同，況且，人數增加總比人數減少要來得好吧……有更多的人會一起記得他」、「怕自己會忘記，所以追蹤」、「就像是外國人會去墓園放花，這種就是一個哀悼的方式，不需要用功利的角度去想吧？」

而留言中，就有一名女網友表示，自己從沒看過小鬼主持的某節目，所以沒有任何「童年情結」，用3點分享自己的看法「1、喜歡這個藝人但以前沒有刻意追蹤」、「2、平常沒有到超愛，但因為風評不錯有好感」、「3、當他逝世後，看新聞了解他，產生好感」，最後綜合前面3點，「因為覺得自己沒有珍惜有他在的時光，感到惋惜，所以回頭追蹤。」

另一位網友也用鐘鉉跟雪莉為例，指出2人過世後，IG的追蹤人數也有增長很多，「那是什麼樣的心情？那是因為再也見不到了」，認為如果追蹤對方，至少還有一個地方可以去懷念這個人曾經的身影，也是意識到自己沒有好好去珍惜這個人存在的時光，「按追蹤只是一種『我想懷念你』的心情而已，撇除跟風，希望你能理解那份想懷念的心情。」