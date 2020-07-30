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迎接國旅爆發潮！花蓮、雲林共好　推出互惠旅遊方案

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▲▼雲林縣民可於花蓮遠雄海洋公園享590元及新光兆豐休閒農場250元之鄉親價。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

雲林縣民可於花蓮遠雄海洋公園享590元及新光兆豐休閒農場250元之鄉親價。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著國內疫情趨緩，花蓮縣與雲林縣共同推出「花蓮雲林好好玩」互惠旅遊方案，自8月1日至8月31日止於縣內大型遊樂園及知名景點提供雙方縣民優惠價，並共同宣傳旅遊獎勵方案，歡迎全國民眾蒞臨兩縣遊玩。

各地積極推動各項國旅優惠措施，為振興當地觀光產業市場，花蓮縣與雲林縣也打鐵趁熱加碼推出兩縣互惠方案，花蓮縣民可於劍湖山世界主題樂園享門票599元之優惠價；另雲林縣民可於花蓮遠雄海洋公園享590元及新光兆豐休閒農場250元之鄉親價。除此之外，也鼓勵縣內團體如村里長、環保志工、守望相助隊、義警民防等觀摩旅遊。

▲▼雲林縣民可於花蓮遠雄海洋公園享590元及新光兆豐休閒農場250元之鄉親價。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，花蓮縣政府及雲林縣政府也分別推出多項旅遊獎勵方案，吸引全國民眾前往：花蓮縣政府針對旅行社推出獎勵計畫，旅行社於6月20日至11月15日期間帶團住宿於花蓮合法旅宿一晚，達1,000人、3,000人、5,000人以上，即可分別獲得3萬、5萬、7萬元之獎勵金；另外縣府推出「玩花蓮、抽豐田」，遊客於6月20日至11月15日期間在花蓮合法旅宿業住宿並上活動網站登錄，即可參加抽汽車活動；「來花蓮逛商圈、吃夜市，每月抽電視」於7月15日至12月31日間在東大門及商圈使用「振興三倍券」單筆消費額滿新臺幣200元，即可兌換抽獎卷，有機會抽中50吋電視。

▲▼雲林縣民可於花蓮遠雄海洋公園享590元及新光兆豐休閒農場250元之鄉親價。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮雲林好好玩」互惠旅遊方案，自8月1日至8月31日止。

雲林縣政府則推出「遊雲林抽汽車送農場」，只要於7月1日至10月31日入住雲林縣合法旅宿，或使用振興三倍券累積消費滿2000元，於11月1日前至活動網站登錄相關資訊，即可參加抽汽車活動，其他獎項還包括晁陽太陽能農場提供10名6坪農場4個月紅藜契作合約名額，以及古坑台灣咖啡莊園TGC也提供咖啡樹，名額有10名，每名可契作1棵，歡迎民眾踴躍參與，體驗小農生活。

花蓮縣府再次向全國民衆宣告，下半年度大型活動陸續展開，除了知卡宣親水公園暑期水上樂園之外，接下來還有紅面鴨FUN暑假（8/1-8/30）、金針花季（8/1-10/15）、客鼓鳴心鼓王爭霸戰（8/1-8/2）、花蓮縣原住民族聯合豐年節（8/21-8/23）、夏戀嘉年華演唱會（8/25-8/29） 、國際石雕藝術季（9/27-10/27）、全民運動會（10/17-10/22）等，更多活動、秘境、遊程及好康活動。

請見花蓮「五花肉」觀光饗宴一站式旅遊資訊網站（https://trip.hl.gov.tw/2020trip/）及花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）。

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