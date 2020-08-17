下屆宜蘭縣長也要贏！　蔡英文要宜蘭市長江聰淵「加油」

▲贏下高雄下屆宜蘭縣長也要贏！總統蔡英文要呼聲高的宜蘭市長江聰淵（右1）加油。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

總統蔡英文17日宜蘭趴趴走，4個行程未公開講話，但在最後行程的參拜五結鄉四結福德廟後，上車前，特別對著民進黨下屆宜蘭縣長人選呼聲高的宜蘭市長江聰淵說「加油」，外界解讀，在贏下高雄補選後，她要江在下屆宜蘭縣長選舉也要贏。

這屆宜蘭縣長選舉，立委陳歐珀讓綠地變藍天，而在民進黨贏得高雄市長補選後的第一個上班天的17日下午，總統蔡英文一口氣安排了4個參訪參拜宜蘭行程，雖然她都不公開講話，但在五結鄉四結福德廟最後的行程後上車前，特別對著民進黨下屆宜蘭縣長人選呼聲高的宜蘭市長江聰淵說：「加油」。

江聰淵轉述說，總統蔡英文宜蘭走訪行程，黨公職也都陪同參加，他跟立委陳歐珀是全程陪同，因為總統府之前就有安排這個行程，是因為之前颱風外圍影響延到17日，又剛好高雄補選完成，民進黨順利再拿下高雄市長席次，所以蔡總統對於宜蘭也特別勉勵，希望宜蘭可以更好、宜蘭要加油，他們也感受到總統對宜蘭的關愛。

所以宜蘭黨公職會更加努力用心，當然要光復宜蘭，這更是所有黨公職爭取拿下宜蘭縣長席次努力目標，希望能夠在蔡總統勉勵、鼓勵之下，宜蘭可以光復、宜蘭可以繼續榮耀。他們也深信，在民進黨團結和諧氣氛之下，有信心拿下民進黨未來縣長寶座。

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