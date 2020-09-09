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花蓮卓溪立山文旦接獲百萬訂單　企業首批訂購3萬斤分送弱勢

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▲▼正崴集團聯手合作夥伴首批訂購高達3萬斤的立山文旦柚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼正崴集團聯手合作夥伴首批訂購高達3萬斤的立山文旦柚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為將品質優良、香甜多汁的文旦柚推廣全國，花蓮縣政府積極向外推廣農產，縣長徐榛蔚更化身代言人行銷，成功促成卓溪鄉立山文旦接獲百萬訂單，正崴集團永崴投控（世豐電力）首批下單訂購高達2萬7500斤，其企業合作夥伴世紀鋼構下訂5000斤。徐榛蔚表示，花蓮文旦柚汁多香甜，是中秋佳節送禮、自用兩相宜的最佳選擇，歡迎全國消費者選購。

▲▼正崴集團聯手合作夥伴首批訂購高達3萬斤的立山文旦柚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

正崴集團永崴投控（世豐電力）於花蓮卓溪鄉投資興建37.1MW水力發電廠，熱誠參與地方公益活動、關心地方社區發展，在花蓮縣長徐榛蔚積極促成下，正崴集團與卓溪鄉長呂必賢共同協助立山村各部落，將品質優良、香甜多汁的文旦柚推廣全台，並利用科技網路協助原鄉建立行銷管道。正崴集團除協助卓溪鄉部落推廣農特產品外，將提撥部分文旦分送各慈善團體，讓社會各界感受到佳節時的關懷與溫暖。

文旦柚是秋季時分的當令水果，營養價值很高，富含粗蛋白質、粗纖維、有機酸及鉀、磷、鈣、鎂、鈉等人體必需的元素，多食有助消化與健康，歡迎大家選購產自花蓮的優質文旦柚，吃得健康又安心。

▲▼正崴集團聯手合作夥伴首批訂購高達3萬斤的立山文旦柚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

接獲百萬大單，立山文旦農友們各個笑容滿面開心合影。

卓溪鄉「立山文旦柚」，在海拔240公尺，四週環繞著秀姑巒溪第二大的支流「豐坪溪」畔，源自玉山山脈清澈泉水不絕、天然礦脈釋出的礦物質孕育下，加上日曬充足、氣候適宜，孕育出水分飽滿的文旦柚，果肉汁多而甜美，將花蓮的好水品質都濃縮在一顆顆飽滿草綠的柚子內。

文旦柚熱量低且營養價值高，富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等營養素，尤其是維生素C含量相當豐富，每100公克文旦柚即富含約32毫克的維生素C，相當於每日「國人膳食營養素參考攝取量」的3分之1，花蓮老欉文旦柚質優味美，為全國鄉親送禮或自用的極佳選擇。

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