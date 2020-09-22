解放軍激動痛哭！　被送往中印邊境前線「扯嗓高歌」引熱議

記者張靖榕／綜合報導

中印邊境衝突隨時有緊張情勢拔高的危險，雙方軍事高層仍在談判中。日前一段影片分別在臉書、推特流傳，一隊被派往中印邊境的解放軍在一輛小巴內高聲唱著歌，幾乎所有人都紅著眼眶鼻子，為此行落淚。一說是因為熱血愛國心而落淚，一說則是以為能入伍「鍍個金」，現在卻被送去當砲灰，是內心難過到痛哭。

巴基斯坦臉書網友「Zaid Hamid」20日分享該段影片，並寫下「來自北京軍事站的獨家影片，軍人（解放軍）被送往拉達克（Ladakh）邊境面對印度軍隊。一胎化政策嚴重傷害我們中國兄弟的動力。我們巴基斯坦支持你中國。勇敢下去。」

▲解放軍高歌激動落淚。（圖／翻攝自臉書「Zaid Hamid」）

中國網友「林才竣Michael新號」則於同天在推特上表示，被派往中印邊境的解放軍在車上唱歌時，「忍不住哭鼻子了。想想也是，花了銀子入伍，本來計畫是鍍個金，轉業當王，現在變成當砲灰。」影片也引起網友熱議。

事實上該則影片來源無法確定，轉貼的網友「Zaid Hamid」自介也不具可信度，因此未知拍攝時間地點為何。不過解放軍手上均拿著口罩，可大約判斷拍攝時間在近期。