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台北直達「台灣設計展」玩新竹　10月雙連假客運優惠只要110元

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▲▼2020「台灣設計展」新竹開跑（圖／台灣設計研究院提供）

▲2020「台灣設計展」10/1新竹開跑。（圖／台灣設計研究院提供）

記者賴文萱／台北報導

新竹2020台灣設計展即將於10月1日開跑，正好與中秋與雙十兩大連假重疊，有多達7天放假日，預計將帶來大批觀光人潮。國光客運配合交通部連假疏運優惠方案，提供平均85折票價優惠，可直達市中心設計展會展，省去轉車麻煩。

位於新竹火車站後站區的國道客運新竹轉運站，做為此次台灣設計展會場之一，設有醒目超大型「新竹獸」充氣裝置，將成為民眾拍照打卡熱門據點。

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外地遊客搭乘國道客運抵達後，國光客運新竹轉運站站長張瑞章建議，以主展區新竹公園為出發點，展開一日遊行程，可以沿著貫穿三大展區的二公里步行軸線，前往市立動物園、鐵道文化公園、市立美術館與火車站前舊城區等據點。

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運台北-新竹車票，10月雙連假優惠110元。（圖／國光客運提供）

沿途都可以看到主視覺「新竹獸」蹤影，邊走邊逛邊玩，必要時也可以搭乘循環接駁車銜接各大展區，比自己開車還要省錢省力省時。

張瑞章說，新竹舊城區城隍廟一帶好吃好買，可以列為一日遊終點站，有很多超過五十年的老字號小吃攤可供選擇，除了米粉、貢丸與肉圓等三大代表性小吃，還有排隊名店潤餅與鴨肉飯，他個人尤其大推後者酸酸鹹鹹的「炒鴨血」，是新竹在地人的必點菜色。

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲台北往返新竹1822線班次最密集，假日每隔15至25分鐘即發一班車。（圖／國光客運提供）

國光客運往返新竹的班次選擇多，有1822線（台北-新竹）、1804線（基隆-新竹）、1865線（林口-新竹）以及1866線（台中-新竹）。張瑞章指出，其中以台北往返新竹1822線班次最密集，假日每隔15至25分鐘即發一班車，約1.5小時即可抵達目的地，連假優惠票價只要110元，是原價135元的81折，直達市中心設計展會展，省去轉車麻煩。

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