一下車步行就能到！搭國光戀愛巴士賞大稻埕煙火　台北一日遊推薦

▲大稻埕煙火秀。（圖／資料照／臺北市政府觀光傳播局提供）

記者賴文萱／台北報導

2020大稻埕情人節將於本周六登場，在大稻埕延平河濱公園（淡水河3號到5號水門間）施放480秒「愛你愛你」煙火秀，國光客運邀請北台灣民眾搭乘戀愛巴士觀賞煙火，周五（21日）與周六（22日）兩天情侶與夫妻檔可持票根或搭乘記錄，兌換巴士造型瓶裝水兩瓶。

北自基隆宜蘭、南達新竹，國光客運擁有近30條營運路線以台北為終點站，車程時間都在兩小時以內，抵達國光客運台北新站或台北轉運站後，煙火施放地點就在步行可達腳程範圍，不用自己開車找停車位，主辦單位也一再提醒籲民眾搭乘大眾運輸工具前往活動現場。

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▲▼國立台灣博物館鐵道部園區。（圖／記者林育綾攝）

國光客運市場規劃課陳珮瑜副理建議，民眾可以搭乘客運來趟七夕「台北一日小旅行」，上午抵達後先前往新開幕的「台灣博物館鐵道部園區」，裡面有鐵道動態模型展區等五大展區，動態展演享受聲光體驗，特別適合家庭親子一同前往，同樣也在同區域的大稻埕老街與市集，或捷運中山站至雙連站間打鐵街廊道，則是年輕情侶最愛的文青熱門打卡景點。

▲大稻埕。（圖／記者蔡玟君攝）

陳佩瑜說，旅客抵達台北市區後無需再藉助其他交通工具，即可以客運車站為中心點輻射至煙火施放地、鐵道博物館、大稻埕以及赤峰街等景點，十分方便。

▲慶祝七夕情人節，情侶與夫妻檔持持票根或乘客證明，可兌換巴士造型瓶裝水兩瓶。（圖／國光客運提供）

國光客運特別為情侶與夫妻檔準備甜蜜小禮物，周五與周六兩天只要以台北為目的地，即可持票根或搭乘記錄前往國光客運台北新站售票櫃臺兌換兩瓶巴士造型瓶裝水。

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