熱爆了！全台7條「戲水避暑」路線大盤點　不用開車搭客運就能到

▲基隆嶼已正式開放登島。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者賴文萱／台北報導

今年受到疫情影響民眾無法出國旅遊，但炎炎夏季到來，在台灣玩水消暑也能很愜意。擁有全台客運路線上百條的國光客運，特別推薦七條戲水路線，不用自己開車就能到，無論是親子出遊或是情侶約會都適合。

國光客運推薦七條戲水避暑路線

請繼續往下閱讀...

1.冬山河童玩星光樂園

客運路線：1879

起訖站：台北圓山-羅東

推薦對象：家庭親子

2.烏石港衝浪

客運路線：1877

起訖站：台北圓山-烏石港

推薦對象：上班族＆大學生

3.麗寶樂園馬拉灣戲水

客運路線：1827、1872

起訖站：台北－朝馬、高雄－朝馬

推薦對象：青少年學生



4.野柳海洋世界海豚秀

客運路線：1815

起訖站：台北-金山

推薦對象：家庭親子

5.蘇澳冷泉

客運路線：1879

起訖站：台北圓山-南方澳

推薦對象：老少咸宜

6.日月潭遊艇環湖

客運路線：1833

起訖站：台北-日月潭

推薦對象：情侶檔

7.基隆嶼快樂出航

客運路線：1813

起訖站：台北－基隆

推薦對象：老少咸宜

▲國光客運全台共有12條路線行駛台中朝馬站，並有免費接駁車直達馬拉灣。（圖／國光客運提供）

配合19歲以下學子免費暢玩22家遊樂園優惠，國光客運推薦野柳海洋世界與台中麗寶樂園馬拉灣，適合青少年同學揪團與家庭親子共遊。國光客運全台共有12條路線行駛台中朝馬站，總發車班次超過300班，並有免費接駁車直達馬拉灣。

而平日學童票300多元的野柳海洋世界，有海獅、海豚與跳水秀表演，還可以連同附近野柳地質公園一起遊玩，在知名女王頭相伴下欣賞夕陽餘暉。

▲2020宜蘭童玩星光樂園。（圖／翻攝自宜蘭童玩星光樂園官網）

歷來很受親子歡迎的宜蘭冬山河親水公園「國際童玩藝術節」，受疫情影響今年改為免費「童玩星光樂園」，親子可以在夏夜涼風下免費搭乘小火車、摩天輪與旋轉木馬等遊戲設施，觀賞水舞秀、星光舞台與遊藝踩街等表演活動。遊客搭乘國光客運抵達羅東後，可以憑國道票根獨家轉搭1797線公車，免費前往活動所在地親水公園。

▲烏石港是衝浪族聖地，國光客運烏石港站可遠眺龜山島，被譽為最漂亮的客運站。（圖／國光客運提供）

夏天當然就是要衝海邊，位於宜蘭頭城的烏石港海灘是衝浪族勝地，即使不想衝浪，白天先到一旁的蘭陽博物館參觀吹冷氣，傍晚再到沙灘吹風看夕陽或遠眺龜山島也十分過癮。

國光客運假日尖峰時段每半小時即有一班車從台北圓山直達烏石港，車程約1.5小時，十分方便。同樣位於宜蘭的蘇澳冷泉，22°C低溫礦泉水質清澈透明，彷彿浸泡在無糖汽水裡，從台北圓山出發約兩小時即可抵達，假日尖峰時段同樣每半小時即有一班車。

▲國光客運1813線，約40分鐘即可從台北抵達基隆，下車處即為搭乘遊艇的基隆港小艇碼頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

至於喜歡搭乘遊艇的浪漫情侶，國光客運推薦日月潭環湖遊艇與近期重新開放登島的基隆嶼。國光客運1833線由台北直達南投日月潭，方便性不輸高鐵台中站再轉乘客運，且擁有票價上的優勢。

後者素有「台灣龍珠」美譽，登島後沿著環海步道欣賞壯麗海景，是近期熱門打卡景點。搭乘尖峰時段每15分鐘密集發車的國光客運1813線，約40分鐘即可從台北抵達基隆，下車處即為搭乘遊艇的基隆港小艇碼頭，登島返回後還可至廟口夜市享受美食。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來