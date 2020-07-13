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國光客運國1追撞拖板車！13人受傷慘斷牙...警曝初步肇因

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▲國道一號北上豐原段國光客運追撞拖板車。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲國道一號北上豐原段，國光客運追撞拖板車。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國道1號北上豐原段13日下午4點15分許發生一起嚴重交通事故，一輛拖板車行駛於外側車道時，突遭後方一輛國光客運追撞，造成客運擋風玻璃碎裂，包括司機在內13人受傷，所幸經送醫治療並無生命危險。國道警察隊泰安分隊長陳繼昌表示，起因疑為國光客運司機未注意車前狀況，目前該名司機正於醫院治療，待治療完畢將進行酒測。

台中市消防局13日下午4時許獲報，國道1號北上166公里處有拖板車與國光客運追撞車禍，客運司機一度受困，救護人員緊急前往救援，將傷者分別送至台中榮總、中港澄清、台中慈濟、衛福部豐原醫院治療。豐原醫院表示，到院的3男2女分別有臉部撕裂傷、頸部酸痛，1人牙齒斷裂，5人均留院觀察。

陳繼昌指出，整起事故原因疑為國光客運司機未注意車前狀況，當時拖板車行駛於外側車道，前方有一輛自小客要轉上國4因此速度減慢，拖板車也一起放慢，不料後方國光客運追撞，導致13人擦挫傷送醫，拖板車司機已帶回製作筆錄，經測酒測值為零，但客運司機仍在醫院治療，待治療完畢將為其進行酒測。

▲▼肇事的國光客運車輛已拖至泰安分隊。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼肇事的國光客運車輛已拖至泰安分隊。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼肇事的國光客運車輛已拖至泰安分隊。（圖／記者白珈陽攝）

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