暑假第一天！國光客運麗寶樂園免費接駁車大爆滿　急調度車輛疏運

▲國光客運麗寶樂園免費接駁車幾乎班班客滿，今一度有200名以上遊客抽號碼牌候車。（圖／國光客運提供）

記者賴文萱／台北報導

高中職以下各級學校今（15）日開始放暑假，交通部安心旅遊補助方案推出「自由行旅客遊樂園入園優惠」，讓樂園人潮大爆發。國光客運麗寶樂園免費接駁車幾乎班班客滿，今一度有200名以上遊客抽號碼牌候車，站方也緊急增加機動班次。

連年蟬聯入園人數冠軍的全台最大水樂園麗寶樂園馬拉灣，原本每張門票售價超過500元，但搭配19歲以下免費玩樂園方案，成為家長與孩子鎖定頭號目的地。國光客運台中朝馬站6號月台提供免費接駁車直達園區，是不用開車最方便又划算的選擇。

請繼續往下閱讀...

▲台北轉運站尖峰時段每隔半小時就有開往台中朝馬站班車，可以無縫接駁麗寶樂園馬拉灣。（圖／國光客運提供）

國光客運台中朝馬站曠蘭美站長指出，國光客運全台共有12條路線行駛朝馬站，由北到南從台北、埔里、嘉義、台南、高雄以及屏東等各地都有直達班車，總發車班次超過300班，光是台北開往朝馬就多達30班次以上，抵達朝馬站後即可無縫接駁轉往馬拉灣樂園。

曠蘭美說，7月1日遊樂園19歲以下免費優惠上路後，麗寶樂園接駁車每天上午幾乎班班客滿，站方都會視遊客排隊情形增加機動班次。暑假第一天今上午一度有200名以上遊客抽號碼牌候車，國光也馬上緊急協調車輛支援疏運，總共發出12車次接駁專車。

▲國光客運台中朝馬站6號月台麗寶樂園接駁專車時刻表。（圖／國光客運提供）

接駁車尖峰時段每隔半小時密集發車，車程時間約30分鐘，曠蘭美強調，除了高中生揪團之外，不會開車的爺爺奶奶或媽媽也都可以自己帶孩子來玩。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢