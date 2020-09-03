國光客運中秋、雙十連假車票開賣　35條路線85折「學生更便宜」

▲國光客運即日起開始販售中秋與國慶連假預售票，平均約有85折優惠。（圖／國光客運提供）

記者賴文萱／台北報導

今年10月中秋與國慶2大連假倒數計時中，公路總局為鼓勵民眾踴躍利用公共運輸返鄉及出遊，針對上百條國道客運路線提供85折票價優惠，使用電子票證還有提供轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠。國道客運龍頭國光客運也自今（3）日中午起開賣預售票。

為迎接中秋、國慶連假國旅出遊熱潮，國光客運提前部署，今中午起開始販售中秋與國慶連假預售票，35條路線平均約有85折優惠。

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9月初有軍人節，月底又有教師節，國光客運同步推出「敬軍愛師月」優惠活動，優惠對象包括軍人、軍校學生、替代役、榮民暨眷屬以及各級學校教師暨職員。

▲國光客運提供學生持振興優惠券臨櫃購票8折優惠價。（圖／國光客運提供）

購買台北往返嘉義、台南、高雄、屏東等五條長程路線周一中午至周五中午離峰時段來回票，加贈100元專案折價券；台北往返台中、彰化、埔里與頭份等18條路線，加贈80元專案折價券，

另外，為迎接大學生開學返校熱潮，國光客運也提供學生持振興優惠券臨櫃購票8折優惠價。以台北台中全票原價300元為例，學生八折優惠只要240元，周一下午至周五上午優惠時段更划算，只要216元。

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