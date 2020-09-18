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三明治被叼走！裝潢工「拿木板暴打海鷗」看牠還在動…衝上去踩死

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▲英國一名裝潢工人三明治被海鷗叼走，狠打並踩死鳥兒。（圖／翻攝自Facebook／Hastings Old Town Gull Appreciation Group）

▲英國一隻海鷗因叼走三明治，竟遭狠狠毆打並踩死。（圖／翻攝自Facebook／Hastings Old Town Gull Appreciation Group）

記者吳美依／綜合外電報導

英國東薩塞克斯郡（East Sussex）海斯廷斯（Hastings）一名裝潢工人正在某店面施工，三明治卻被一隻海鷗叼走。他感到怒火中燒，竟拿起一片木板痛打鳥兒，最後衝上去狠狠踩死海鷗。

《鏡報》、《太陽報》引述目擊者的說法報導，裝潢工人痛打海鷗以後，還把黃色顏料胡亂塗在羽毛上，再把垂死的鳥兒塞進黑色垃圾袋裡。此時，他發覺海鷗一息尚存，竟跳上去把鳥兒狠狠踩死。

海斯廷斯古城賞鷗小組（Hastings Old Town Gull Appreciation Group）成員西普威（Mike Shipway）也是其中一名目擊者。他把這些令人心碎的照片上傳到臉書，希望替海鷗討個公道，「這名裝潢工人自作主張地宣判死刑，把海鷗打死」。

▲英國一名裝潢工人三明治被海鷗叼走，狠打並踩死鳥兒。（圖／翻攝自Facebook／Hastings Old Town Gull Appreciation Group）

▲裝潢工人拿起木板狠打海鷗。（圖／翻攝自Facebook／Hastings Old Town Gull Appreciation Group）

據悉，海鷗的遺體已經被送往英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA），網友發起請願書，呼籲該組織與警方起訴裝潢工人，目前已經累積3000份簽名。

一位民眾表示，「我對於這種極度愚蠢的行為感到震驚」。另一名連署人說，「這是殘忍、野蠻且完全令人無法接受的，而且當然是違法的！如果人們做了這樣的事情還能逍遙法外，那接下來是什麼？他們要做到什麼地步才會停手？」

在英國，所有鳥類都受到《野生動物與鄉村法》（Wildlife and Countryside Act）的保護。蓄意傷害任何鳥類、雛鳥或蛋，以及破壞鳥巢的行為都屬違法。違反規定者將面臨5000英鎊（大約新台幣18.8萬元）罰款和最高6個月有期徒刑。

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