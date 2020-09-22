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把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著AI教練一起動

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▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程，跟著跟著AI教練一起動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Wondercise 8週網紅健身大亂鬥結業典禮當中，夏語心帶領10多位網紅一起甩肉飆汗。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

由健身女神夏語心帶頭出拳，帶領10多位網紅一起甩肉飆汗，在Wondercise 8週網紅健身大亂鬥結業典禮當中，夏語心還與街舞小王子徐少麟現場ＰＫ拉丁舞，過程中兩人動作都相當到位，最後由徐少麟略勝一籌，把健身滑板帶回家，而身為代言人的夏語心表示，用Wondercise 訓練8週後，連朋友都說變的不一樣了。

▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼拉丁女神夏語還與街舞小王子徐少麟現場ＰＫ拉丁舞，最後由徐少麟把健身滑板帶回家。

▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／記者謝盛帆攝）

Wondercise代言人夏語心笑說，「現在朋友看到我都說，喔～你好像有改變喔，其實我覺得用這個Wondercise 在成就感上也非常大，因為在家裡也不用花大錢，就可以得到很棒的體態，我覺得這是最棒的，在心態上當然就是運動的很開心， 而且又可以上到不同的課程，在家裡可以體驗各種不一樣的舞蹈類型，就覺得很棒」。

▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Wondercise代言人夏語心表示，使用Wondercise成就感非常大，身旁朋友都說變得不一樣了。

主打「隨時隨地，在家也行」的Wondercise，只要下載App就可以隨時開啟健身計畫，搭配Wondercise光感應體力檢測錶，可以即時分析你的動作有沒有確實到位，就像是一對一私人教練在身旁記錄著每個動作並且評分，教練還會用親切生動的語氣鼓勵你不要放棄。Wondercise有超過上百部的訓練課程，邀請到國際級健身團隊拍攝，從拳擊有氧、徒手健身、混合瑜伽到自由搏擊等等，依照強度分等級，給需要不同訓練強度的人做使用，如同健身界的Netflix一樣，不論你想練什麼通通都能找得到。

▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲搭配Wondercise光感應體力檢測錶，可以即時分析你的動作有沒有確實到位。

▲▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／夏語心提供）

▲APP內有超過上百部的訓練課程，如同健身界的Netflix一樣，不論你想練什麼通通都能找得到。。

夏語心表示，「我最著迷的應該就是拉丁有氧，因為裡面的老師就是很陽光，跳舞都是很有自信的感覺，所以我其實在跳的時候還會跟他對話，像是天啊這也太難了吧、天啊這也太開心了吧，另外它可以即時的評比你的分數是多少，看你動作的確實度，這是我覺得最驚訝最厲害的地方」。

▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼夏語心提到，「可以即時的評比分數，看你動作的確實度，是我覺得最驚訝最厲害的地方」。

▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／記者謝盛帆攝）

疫情期間不敢出門運動，有了 Wondercise不再受限時間、空間，任何地方都是你的健身房，新型態的智能居家健身系統，為自己量身打造專屬課程，想要擁有專屬你的私人教練，Wondercise有14天免費體驗活動，還不趕快跟著教練一起動起來。

▼ Wondercise不再受限時間、空間，任何地方都是你的健身房。

▲▲把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著私人教練一起動。（圖／夏語心提供）

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