中槍過22天！館長奮力一吼狠甩拐杖　「划船60kg」6下超狂畫面曝

▲館長PO出了「划船60公斤六下」的影片。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢8月28日凌晨2時遭槍擊，日前已經回家休養，且不時會於臉書更新個人近況。他昨（19）日又在臉書上發布一則影片並表示，「划船60公斤六下。」超狂畫面曝光後，不少網友紛紛留言大讚，「猛！腳骨折沒拿拐杖划船」、「這世界已經沒什麼可以阻止阿館了」。

館長昨日晚間在臉書粉專「飆捍」上貼出划船的影片，他在奮力吶喊後，丟下原本支撐自己的「屠龍刀、倚天劍」，用右手進行啞鈴划船，做完6下後，便在助理的協助下換邊，繼續用左手划船6次；到了影片最末，館長也不忘露出滿足的燦笑，並向鏡頭比了一個大大的讚。

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由於啞鈴重達60公斤，所以有不少人都對於館長的恢復力都感到吃驚不已，「阿館太猛了！！尖叫聲」、「大腿骨折不到一個月就可以站，不愧是海陸的，忍痛能力異於常人」、「你的復健，是我的極限」、「這像是剛出院的人嗎？堪稱台灣最強的男人」。

此外，有不少網友也相當關心館長的身體狀況，希望館長在健身的同時也不要太過勉強，「等復原再練比較好吧」、「休息室為了走更長遠的路，就乖乖的休息吧」、「傷不是還沒好嗎？這樣拿這麼重很危險的」、「不要太逞強了」、「館長要注意左膝」、「館長還是要注意傷口不要太勉強啊」。

除了划船，館長先前也曾陸續PO出自己在「床上練舉」、「正規訓練160公斤兩下」等影片，驚人的恢復力讓不少網友敬佩不已；隨著館長氣色越來越好，許多粉絲都相當期待他正式回歸的那天。