網美空姐掉陷阱！IG被盜「勒贖500美金」　她機智一招駭客悲劇了

記者蔡儀潔／綜合報導

社群平臺陷阱重重，IG擁有19.7萬追蹤的網紅空姐Salen，因形象正面活潑各類代言不斷，不過也惹來國外詐騙集團覬覦，設局騙走她的賬號，並要求支付500元美金贖回，所幸經過一番周旋，她最終成功找回賬號。

▲ 網紅空姐Salen。（圖／東森新聞）

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熱愛舞蹈的Salen經常在IG上PO出自己的熱舞影片，正面又美麗的形象吸引不少廠商找她代言，不過近日她的賬號卻被土耳其駭客設局騙走，「我開了雙重認證後，因為他一定要用我的手機，才有辦法登到我的賬號，然後他還問我說，那你有沒有收到驗證碼，我還真的把驗證碼給他。」

▲Salen形象靚麗粉絲眾多。（圖／東森新聞）

「其實這個詐騙手法，應該算是有點釣魚。」刷到自己和駭客當時的對話記錄，Salen仍心有餘悸，好在當時她一邊冷靜與駭客周旋、拖延時間，一邊請IG公司協助要回賬號，「可能就跟他開玩笑說，因為500美金真的太貴，我沒有錢，不然你算我300美金什麼的，跟他殺價。」

▲Salen受訪分享經驗。（圖／東森新聞）

另外Salen還分享代言合作的相關經驗，稱遇上內衣產品時，廠商和行銷公司要慎選，「一定要仔細看合約內容」，此外還要請對方將作業程式等註記在合約裡。