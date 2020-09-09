93歲爺爺「健身房報到」堅持32年！網致敬：太猛了　背後故事曝光

▲顧爺爺有時會在器材上睡著。（圖／黃耀漢授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「我還能練！」93歲顧爺爺幾乎每天到健身房報到，儘管月歲痕跡攻佔臉龐，但他做起器材絲毫不馬虎；事實上，他健身的習慣已邁入第32個年頭；更讓人敬佩的是，爺爺目標是「運動到100歲」。

網友黃耀漢在「爆廢公社公開版」po出顧爺爺勇健的身影，直呼「他是健身房93歲超強老超人，已經來這間健身房健身超過10000天，有時候他練到睡著，大家都會很緊張，也都會看著他使用器材。」

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▲▼爺爺32年來堅持健身。（圖／黃耀漢授權引用）

這位顧爺爺出生於民國17年，隨國民政府遷台後加入國軍並晉升至將官，因服務單位附近就是健身房，所以民國78年6月1日，他便展開漫長的健身之旅。

顧爺爺透露，除了禮拜日與之前開刀休息半年外，他每天早上必定準時報到，而這32年來苦行僧般的堅持，才能成就現在的健步如飛，他也幽默地說，「雖然沒有肌肉，但也練出了年紀與歲月。」

▲儘管高齡93歲，仍健步如飛。（圖／黃耀漢授權引用）

值得一提的是，顧爺爺所在的健身房，也是台北「最老的健身房」，至今已開業42年，當時第一代館長曾說過，「只要進到這個門都要教！」就這樣過了近半世紀，健身房仍在信義區屹立著。

看到顧爺爺「活到老健身到老」，大票網友忍不住獻上膝蓋，「年紀這麼大，還能這樣堅持...真不簡單」、「佩服，年紀那麼大了，還可以如此幽默」、「這個一定要敬禮了」、「93歲還能這樣自由運動，就算使用的重量不重，身體也比其他同年齡的人硬朗太多了」、「向爺爺致敬」。

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