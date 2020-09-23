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川普7分鐘演講「提中國11次」　華春瑩毫不客氣反擊

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▲▼川普總統12日在內華達州明登市（Minden）的一場造勢活動上發表談話。（圖／路透）

▲川普總統。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在9月22日的聯合國大會上，美國總統川普通過視訊發表講話，一開始就以「中國病毒」作為開場詞，僅僅7分鐘的發言中，他一共提及中國11次。大陸外交部發言人華春瑩當晚毫不客氣地予以回擊，「在聯合國大會的講台上，中國放眼世界，但美國卻緊盯著中國不放。」

9月15日拉開帷幕的第75屆聯合國大會，是在特殊時期舉行的一次特殊形式的會議，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各國領導人以殊勛形式在大會上發表講話。

川普當天通過演講，自讚美國抗疫「成果」的同時，在新冠疫情應對、世界衛生組織（WHO）和環境保護等議題上，將炮火對準中國。

▲▼華春瑩反擊。（圖／翻攝自推特）

▲華春瑩反擊。（圖／翻攝自推特）

對於川普的演講，中國駐聯合國代表張軍大使隨後立即予以回擊，稱中方堅決反對一切「毫無根據的指責」和川普散播的「政治病毒」。

張軍在22日的講話中指出，「當今世界正面臨新冠肺炎的嚴峻挑戰，面臨單邊主義、保護主義和霸凌行徑的嚴重威脅。」

張軍表示，「世界處於何去何從的十字路口，此時此刻，世界最需要的是團結合作，而不是對抗；是相互信任，而不是傳播政治病毒，中國堅決拒絕對中國的無理指責，這些指責毫無根據、完全站不住腳。」

最後，他強調，「不管別人說什麼，中國將堅定地支持多邊主義，支援聯合國在國際事務中發揮的核心作用。」

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